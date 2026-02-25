Krausz Gábor és a séfek elárulták a titkaikat: "Ez egy örök trauma marad"

Krausz Gábor, Vomberg Frigyes és Tischler Petra, azaz a Séfek Séfe ítészei őszintén meséltek a karrierjük kezdetéről a hot! magazinnak.

A Séfek Séfe ítészei első munkahelyükről vallottak (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A Séfek Séfe séfjei a kezdetekről beszéltek

hot!: Mikor döntöttétek el, hogy ezt a szakmát választjátok?

Krausz Gábor: Mindig is szerettem enni, de sosem voltam az a fajta gyerek, aki sürög-forog a konyhában. Nekem ez a szakma egy B terv lett volna, mert akkor még volt sorkatonai szolgálat, amire nem akartam elmenni, és gyorsan beiratkoztam egy cukrásziskolába. Tehát cukrász akartam lenni, aztán végül is szakács lettem, de azt nem mondanám, hogy ott már tudatosult bennem, hogy ezen a pályán teljesedek majd ki. Igazából a londoni évek voltak annyira erőteljesek, hogy ott döntöttem el: ez lesz a hivatásom.

Vomberg Frigyes: Én ebbe születtem bele, hisz a szüleim vendéglátással foglalkoztak, apukám és a nagybátyám is szakácsok voltak. Úgy jártam be hozzájuk az étterembe, mintha hazamennék. A konyhai légkör és minden, ami ott volt, beszippantott.

Tischler Petra: Az egyetemi éveim alatt turizmus-vendéglátást tanultam a közgazdasági karon, és ott az ételkészítés-órán – ami kö­te­le­zően felvett tantárgy volt – tudatosult bennem, hogy igenis ezzel szeretnék foglalkozni. Ezután, nagyon komoly önszorgalomból, háztartási körülmények között kezdtem el nagyon sokat gyakorolni, és a diploma megszerzése után egyértelművé vált számomra, hogy ezt a pályát szeretném folytatni.

hot!: Gyerekkorotokban mennyit segítettetek a főzésben?

Krausz Gábor: Őszintén szólva, semennyit sem! (Nevet.)

Vomberg Frigyes: Gyerekként nem segítettem otthon sokat a főzésben, hisz voltak fontosabb dolgok is: mennem kellett játszani, biciklizni.

Tischler Petra: Soha nem segédkeztem se nagymamám, se anyukám mellett a főzésben; nagyon lefoglalt az iskola, a sport és a sporttal együtt járó utazások. Soha nem voltam az a típus, aki sertepertélt a konyhában, az egyetem évekig nem főztem semennyit, és nem volt közöm az ételkészítésnek ehhez a részéhez.

hot!: Voltak olyan fogások, amiket már gyerekként is el tudtatok készíteni?

Krausz Gábor: Volt egy étel, amit megtanultam, és azt elneveztem brassóinak – de persze köze nem volt hozzá –, emellett melegszendvicseket készítettem. A reggelire viszont sosem sajnáltam az időt, mindig készítettem valami extrát.