A Séfek Séfe új sztárja ledöbbent a versenyzőktől: "Még csak hasonlót sem tapasztaltam!"

Február 16-án, hétfőn elkezdődik a Séfek Séfe 7. évada, ahol az eddigiektől eltérően Vomberg Frigyes és Krausz Gábor társa nem Wolf András, hanem egy új séf, Tischler Petra lesz. És bár a csinos gasztro virtuózt igencsak kemény fából faragták, de a Séfek Séfe szereplői még így is képesek voltak ledöbbenteni. Erről meséltek most Vomberg Frigyessel a Borsnak.

Vomberg Frigyes és Tischler Petra bevallották: képtelenség lett volna felkészülni a Séfek Séfe új évadának szereplőire (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

A Séfek Séfe Tischler Petrával kiegészülve indul újra, aki nemcsak egy új színt, de valószínűleg jó néhány meglepetést is hoz a műsorba. Persze akadt bőven olyan helyzet is, amire még ő maga sem volt felkészülve, hiszen annyi már most, előre is borítékolható, hogy ahogy az eddigiek, úgy a Séfek Séfe 2026-os évada is tele lesz váratlan pillanatokkal.

Teljesen le voltam döbbenve a jelentkezőktől. Én még nem voltam ilyen helyzetben, még csak hasonlót sem tapasztaltam, és erre egyszerűen nem tudsz számítani, hogy itt mi vár majd. Olyan hullámhegyeken és völgyeken mentünk keresztül, hogy el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen mélypontjai és csúcspontjai lesznek ennek az utazásnak. Szóval nagyon érdekes lesz, amellett, hogy nagyon szórakoztató is

– vallotta be őszintén Tischler Petra.

A Séfek Séfe új séfje még sosem szerepelt hasonló műsorban, így ez számára is egy teljesen új tapasztalat volt (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Nem csak Tischler Petrát érte meglepetés a Séfek Séfe új évadában

Persze nem a TV2 új séfje az egyetlen, akit képesek sokkolni az amatőr szakácsjelöltek, ugyanis Vomberg Frigyes még hét évad után sem tud felkészülni mindenre. Elmondása szerint az egyetlen, amire ebben a műsorban előre számíthat, az az, hogy biztosan lesz olyan meglepetés, amire nem számított.

Nemcsak az versenyzők, hanem úgy összességében az emberek is folyton meglepnek. Mindig azt hisszük, hogy már nincs tovább, de van, mindig van. Itt abszolút nem lehet felkészülni semmire, csak arra, hogy biztosan olyan, amit még hat évad alatt sem láttunk. Mi ezt már elfogadtuk Gáborral, de Petra is igen hamar rá fog jönni, úgyhogy izgalmas évad lesz ez is

– jelentette ki a sztárséf.