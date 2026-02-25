Dráma a Séfek Séfe kamerái előtt: könnyekben tört ki az egyik versenyző

Bizony Krausz Gábor, Vomberg Frigyes, valamint a Séfek Séfe 2026-os évadába Wolf András helyére érkező Tischler Petra helyzete nem egyszerű: van, amikor a versenyzők lelki világával legalább annyira kell foglalkozniuk, mint a tányérra kerülő ízekkel és textúrákkal.

Könnyekben tört ki a Séfek Séfe versenyzője

Jelenleg épp a csapatjátékoknál jár a Séfek Séfe: ez az első igazi kihívás a versenyzőknek, hiszen itt derül ki, mennyire tudnak másokkal együttműködni - ami a való életben, egy étterem konyhájában is elengedhetetlen. Sajnos azonban rögtön itt ki is jöttek az ellentétek. Princess Szabina persze azonnal kijelentette, hogy ő egy hercegnő, így neki nem kellene takarítania, de bizony más csapatoknál is akadt gond.

Hajdú Dorina például Vomberg Frigyes előtt küzdött a könnyeivel. "Csak érzékeny vagyok! Nem szeretem, amikor így beszélnek!" - fakadt ki, amire csapattársa, Molnár Dávid így reagált:

Most erre nem tudok mit mondani. A gyengék elhullanak!

