Dráma a Séfek Séfe kamerái előtt: könnyekben tört ki az egyik versenyző

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 14:35
A versenyhelyzet és a teljesítménykényszer bizony feszült helyzeteket szül.

Bizony Krausz Gábor, Vomberg Frigyes, valamint a Séfek Séfe 2026-os évadába Wolf András helyére érkező Tischler Petra helyzete nem egyszerű: van, amikor a versenyzők lelki világával legalább annyira kell foglalkozniuk, mint a tányérra kerülő ízekkel és textúrákkal.

Jelenleg épp a csapatjátékoknál jár a Séfek Séfe: ez az első igazi kihívás a versenyzőknek, hiszen itt derül ki, mennyire tudnak másokkal együttműködni - ami a való életben, egy étterem konyhájában is elengedhetetlen. Sajnos azonban rögtön itt ki is jöttek az ellentétek. Princess Szabina persze azonnal kijelentette, hogy ő egy hercegnő, így neki nem kellene takarítania, de bizony más csapatoknál is akadt gond.

Hajdú Dorina például Vomberg Frigyes előtt küzdött a könnyeivel. "Csak érzékeny vagyok! Nem szeretem, amikor így beszélnek!" - fakadt ki, amire csapattársa, Molnár Dávid így reagált: 

Most erre nem tudok mit mondani. A gyengék elhullanak!

 

Nézd vissza a Séfek Séfe drámai pillanatát: könnyek a kamerák előtt!

