Séfek Séfe: Balogh Tamásné üzent a szégyenkabátos versenyzőknek

A Séfek Séfe Balogh Tamásné Esztere kétségtelenül az egyik legmegosztóbb karakter volt a saját évadában, de kétségtelen, hogy a nézők ma is emlékeznek rá. Bár két évvel ezelőtt ő az úgy nevezett szégyenkabátos versenyzők közé tartozott, de mint az ő példája is mutatja, ez nem feltétlenül negatív dolog. Sőt, Balogh Tamásné TikTokon rengeteg követőt szerzett a műsor által, amiből máig profitál, ennek kapcsán pedig most üzent is a sorstársainak.

A Séfek Séfe 2026-os évadába Balogh Tamásné is visszatért néhány perc erejéig, azóta pedig a tévében követi a műsort (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Ma véget ér a Séfek Séfe új évadának tréningje, így kiderül, hogy kik azok, akik immár Vomberg Frigyes, Tischler Petra és Krausz Gábor csapatának tagjaiként küzdhetnek a győzelemért. Azt azonban már tegnap megtudhattuk, hogy ki az a három szereplő, akik „szégyenkabátosokként”, vagyis nehezítésképpen kerültek be a versenybe. Ők pedig nem mások, mint Dancsi Szabina, azaz A Nagy Ő Princess Szabinája, Radics Attila Lukasz, és Vasiu Cynthia. A Séfek Séfe 6. évadának sztárja szerint azonban nekik is van esélyük arra, hogy nagyot szakítsanak a versenyből, el is árulta, hogyan.

„Igazából azt gondolom, hogy ők nagyon is kellenek ennek a műsornak, és ha jól csinálják, ebből nagyon sok pénzt tudnak keresni. Én is szégyenkabáttal kezdtem, de végül megszerettek az emberek. Szóval ebből abszolút ki lehet jönni, mert oké, hogy valaki nem tud főzni, de ez egy szórakoztató műsor is egyben” – kezdte Balogh Tamásné.

Úgyhogy azt üzenem nekik, hogy ragadják meg ezt a lehetőséget, mert úgyis sok minden fog még változni, hiszen most jön elő a versenyzők igazi oldala, amikor csapatban kell dolgozni. Persze nyerni egy ilyen amatőrnek esélye sincs szerintem, mert nem tudják behozni azt a tudást, ami a szakácsoknak már megvan, viszont profitálni nem csak a nyertes tud

– folytatta.

Sokak meglepetésére a Séfek Séfe Szabina számára séfkabáttal folytatódik, Balogh Tamásné szerint ez egy hatalmas lehetőség neki (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Princess Szabinája lehet Balogh Tamásné utódja?

A biztosítási tanácsadó azt is elárulta, hogy valójában máig pénzt hoznak neki azok a lehetőségek, amiket a műsor által kapott, így nem is bánja, hogy nem ő lett a Séfek Séfe győztese.

Ha megnézzük az előző évadot, akkor látjuk, hogy Szabi nyert és ő kapta meg a 10 millió forintot. Viszont azáltal, hogy én magamat adtam, nagyon-nagyon sok plusz bevételem keletkezett a műsorból. Mind biztosítási területen, mind a kötény- és póló biznisszel, mind pedig a TikTok által bőven több mint 10 millió forintot kerestem

– jelentette ki.