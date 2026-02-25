"Fogd be a szádat!" - Már Vomberg Frigyes sem bírta cérnával, keményen helyretette Princess Szabinát

A Nagy Ő után a Séfek Séfében borzolja a kedélyeket a párkereső reality egyik legmegosztóbb szereplője. Princess Szabina a gasztro-reality-ben is nem egyszer kiverte már a biztosítékot, a hangjával és a viselkedésével egyaránt, ami végül odáig vezetett, hogy Vombert Frigyes - aki korábban még kiállt érte -, keményen helyretette, majd büntetést szabott ki rá.

Princess Szabina ismét hozta a formáját / Fotó: TV2

Princess Szabina ezúttal is kiverte a biztosítékot

A legutóbbi adásban csapatokban kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek, Princess Szabina - avagy valódi nevén Dancsi Szabina -, azonban a viselkedésével inkább hátráltatta, mintsem segítette a közös munkát. Végül Vomberg Frigyesnek kellett közbelépnie, aki keményen kiosztotta Szabinát.

Te, nem cirkuszban vagy, helló! Menjél oda a f*szomba! Figyelj ide, fogd be a szádat!

- szólt rá a séf, majd, amikor ez sem használt, büntetésből mosogatni küldte Szabinát, majd a söprögetést is rábízta.