"Fogd be a szádat!" - Már Vomberg Frigyes sem bírta cérnával, keményen helyretette Princess Szabinát

tv2
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 09:10 / FRISSÍTÉS: 2026. február 25. 09:37
Séfek Séfekprincess szabinavomberg frigyes
A Nagy Ő egykori szereplője a Séfek Séfében borzolja a kedélyeket. Princess Szabina a viselkedésével már eddig is sokakat kiakasztott, Vomberg Frigyes pedig végül büntetést szabott ki rá.
Bors
A szerző cikkei

A Nagy Ő után a Séfek Séfében borzolja a kedélyeket a párkereső reality egyik legmegosztóbb szereplője. Princess Szabina a gasztro-reality-ben is nem egyszer kiverte már a biztosítékot, a hangjával és a viselkedésével egyaránt, ami végül odáig vezetett, hogy Vombert Frigyes - aki korábban még kiállt érte -, keményen helyretette, majd büntetést szabott ki rá.

Princess Szabina Séfek
Princess Szabina ismét hozta a formáját / Fotó: TV2

Princess Szabina ezúttal is kiverte a biztosítékot

A legutóbbi adásban csapatokban kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek, Princess Szabina - avagy valódi nevén Dancsi Szabina -, azonban a viselkedésével inkább hátráltatta, mintsem segítette a közös munkát. Végül Vomberg Frigyesnek kellett közbelépnie, aki keményen kiosztotta Szabinát.

Te, nem cirkuszban vagy, helló! Menjél oda a f*szomba! Figyelj ide, fogd be a szádat!

- szólt rá a séf, majd, amikor ez sem használt, büntetésből mosogatni küldte Szabinát, majd a söprögetést is rábízta.

 

