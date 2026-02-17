Balogh Tamásné visszatért! Valóra vált Krausz Gábor legrosszabb rémálma

Krausz Gábor és Vomberg Frigyes Tischler Petrával kiegészülve vágtak bele a Séfek Séfe 7. évadába, ahol a friss tehetségek mellett őrültebbnél őrültebb versenyzőkkel néznek szembe. Ez persze a két régi motorosnak már nem újdonság, de úgy tűnik még őket is lehet sokkolni. A két séf akkor döbbent le igazán, amikor kiderült, hogy Balogh Tamásné ismét visszatért, ami Krausz Gábor számára mondhatni egy valóra vált lidérces álommal ért fel. És bár Petra néhány percig még élvezhette a jótékony tudatlanságot, de előbb-utóbb neki is szembesülnie kellettazzal, hogy kicsoda is Balogh Tamásné Eszter.

Hétfőn indult útjára a Séfek Séfe 2026-os évada, és nagyon úgy tűnik, hogy Balogh Tamásné ebből sem maradhat ki (Fotó: Hot! magazin/archív)

A Séfek Séfe 6. évadának egyik, ha nem a legmegosztóbb karaktere Balogh Tamásné Eszter volt. Az immár 31 éves biztosítási tanácsadó TV2-es pályafutása alatt ráadásul nem egy, hanem két séfet is elfogyasztott. A lelkes amatőr nehezítésként került be Krausz Gábor fekete csapatába, de onnan csaknem kiesett, de, ahogy ő mondja, a csatkai Szűz Mária áldásával, visszakerülhetett a versenybe, immár Wolf András kékjeit erősítve. Persze végül a győzelmet nem sikerült megszereznie, de úgy tűnik most visszatért, és talán újra megpróbálja. Egyelőre persze nem tudhatjuk milyen céllal érkezett Fortuna kegyeltje, de az biztos, hogy Krausz Gáborban már csak a neve hallatán is meghűlt a vér.

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja berobbant a konyhába

Amint Krausz Gábor megtudta, hogy Balogh Tamásné ismét a stúdióban van, csak annyit bírt kinyögni:

Jaj, Istenem!

„Nekem erre innom kell” – tette még hozzá felocsúdva, mielőtt egykori versenyzője belépett.

A Séfek Séfe zsűrije teljesen ledöbbent, amikor kiderült, hogy Balogh Tamásné visszatért a verseny új évadába is (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Végül Tischler Petra sem maradt ki a jóból, hiszen végre találkozhatott a méltán híres, vagy inkább hírhedt versenyzővel.

Jó napot! A csatkai Szűz Mária lejött

– sétált be a megszokott hangerővel, és széles mosollyal a TikTok sztár, aki régi ismerősként még Krausz Gábor helyére is beülhetett, a zsűripult mögé. De, hogy valójában milyen indíttatásból tért vissza Balogh Tamásné, az csak a Séfek Séfe 2. részéből derül majd ki, este 8 órától a TV2-n!