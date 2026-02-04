"Szombaton még velünk volt" - megszólalt volt férje haláláról a TV2 sztárja

Élete talán legnehezebb időszakán megy keresztül Sebestyén Katja, a Sztárban Sztár leszek! első évadában feltűnt közönségkedvenc énekesnő. Katját egy mindig mosolygós, igazi energiabombaként ismerhették meg a nézők, egy olyan személyiségnek, aki vidáman veszi az élet akadályait. Most azonban valami olyan történt vele, amiről nem tudja, hogyan fogja tudni feldolgozni.

Sebestyén Katja volt férje füstmérgezésben hunyt el

Fotó: hot! magazin

Sebestyén Katja kedden a Mokka riporterének mesélt arról, hogy elvesztette volt férjét, két nagyobbik gyermekének, Lillának és Leventének édesapját. Zoltán füstmérgezésben hunyt el Csömörön.

„Este riasztást kaptunk, miszerint az egyik külterületi utcában egy lakót napok óta nem láttak, nem lehet elérni, a munkáltatója jött ki hozzá, mert a munkahelyén sem jelent meg és már aggódtak érte. Kiérkezésünkkor felvettük a kapcsolatot a bejelentővel, majd a szomszédokkal is. A rendőrség és a hivatásos kollégák érkezése után a házba behatoltunk, átvizsgáltuk azt. Az egyik helyiséget kiégve találtuk, a keresett személyt pedig az emeleten egy szobában találtuk meg holtan. Valószínűsíthetően füstmérgezésben hunyt el” - áll a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldalán, néhány helyszíni fotó kíséretében.

„A nagyobb gyerekeimben ott ül mélyen a gyász” - ezt mondta Sebestyén Katja első férje halála után

Az énekesnő ugyan már 6 éve elvált Zoltántól, sőt, azóta másodszor is férjhez ment, felfoghatatlan veszteségként éli meg, hogy két nagyobbik gyermekének apja nincs többé.

„Igaz, elváltunk, de negyed évszázada, 25 éve indult el a mi kettőnk közös útja, ezen az úton sok minden összekötött minket, de a legfontosabbak közte is a két gyönyörű közös gyermekünk! Még gimnazista voltam, amikor egy pár lettünk, majd 19 évet együtt lehúztunk, ezer meg ezer akadályt győztünk le együtt! Voltak nagyon szép és nem annyira szép pillanataink, de egy biztos, Leventéért és Lilláért a múlt minden perce kellett! 6 éve jött az elválás, majd 5 éve a nehéz válóper, ami után jött egy év mosolyszünet, de a gyerekek összekapcsoló szeretete közelebb hozott minket, és az elmúlt években nem telt el olyan hét, sőt szinte olyan nap, hogy ne kerestük volna egymást, nagyon jó barátok lettünk! Összejártunk, az utóbbi időben kifejezetten sokat volt nálunk vendégségben. Felfoghatatlan! Szombaton még velünk volt itt Tiszacsegén, kedden pedig már a szörnyű tragédia” - fogalmazott a gyászoló énekesnő. A tragédia kisebbik lánya, Patrícia születésnapjára is rányomta a bélyegét.