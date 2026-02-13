Schobert Norbi Jr. nehéz időszak elé néz A Nagy Duett miatt: „A szabadidőm és a magánéletem szinte nulla”

Schobert Norbi Jr. Lengyel Johannával száll versenybe A Nagy Duett 8. évadában, ahol természetesen mindketten szeretnének minél tovább eljutni. Ez persze nem kis kihívás lesz, különösen, hogy Schobert Norbi fia még középiskolába jár, ráadásul idén érettségizik, így a műsor semmiképp nem mehet a tanulás rovására. A Borsnak most el is árulta, hogy hogyan fér bele ennyi kötelezettség az idejébe.

Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna együtt vágnak bele A Nagy Duettbe (Fotó: nanasipal / TV2)

Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. már gőzerővel próbálnak A Nagy Duett 2026-os évadának első adására, amire most vasárnap, február 15-én kerül sor. Utóbbinak persze nincs könnyű dolga, most kiderült, hogyan tud gyakorolni a suli mellett.

Nagyon sűrűek a napjaim, de szerencsére a TV2-nél figyelembe veszik, hogy iskolába kell járnom, szóval próbálnak hozzám igazodni. Johival is úgy hozzuk össze a próbákat, ahogy nekem legjobb, hogy ne hiányozzak a suliból, mert már az elején leszögeztem, hogy az nem opció. Nyilván ott sem néznék jó szemmel, és én sem szeretnék kilógni, vagy az lenni, aki mindig hiányzik

– kezdte a Borsnak Norbi.

„Suli után vannak a próbák, ezért mindig előre kell tanulnom egy kicsivel többet, főleg az érettségi miatt. Már most hétvégén elkezdek arra is felkészülni, mert muszáj, hogy legyen elég időm májusig. De tulajdonképpen szeretem, ha pörgős az életem, úgyhogy nem bánom. Egyébként is azt szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma” – árulta el nevetve Norbi.

A Nagy Duett Schobert Norbi Jr. számára nem kis kihívás, de nem bánja, ha a pörgősek a mindennapjai (Fotó: Bors)

Schobert Norbi Jr. az edzésekre is szakít időt

És ha még a tanulás, a különórák és a próbák nem lennének elegek, Norbi minden nap edz is, de úgy érzi épp ez az, ami segít neki átvészelni ezt a nehezebb időszakot.

„Akármikor is érek haza, egy órát vagy legalább 40 percet mindig edzek, mert azt semmiképp sem szeretném kihagyni. Sőt, talán pont ezt tart egyben fejben, és segít fókuszálni a különböző feladatokra” – jelentette ki.

Így viszont a szabadidőm és a magánéletem szinte nulla, és szórakozni sincs időm, bár én a műsort is annak fogom fel. A táncpróbák, meg az énekórák is nagyon jó hangulatban telnek, úgyhogy ez abszolút kitölti ennek a hiányát, amellett, hogy keményen dolgozunk is

– vallotta be.