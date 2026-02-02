Rohan az idő! Négyévesek lettek Rúzsa Magdi ikrei, így ünnepelt a család

Annak idején a Megasztárnak köszönhetően ismerte meg az ország Rúzsa Magdi nevét, akinek a csillaga azóta is fényesen ragyog. A sikeres karrier mellett ráadásul a magánéletében is szerencsésnek vallhatja magát, hiszen évek óta boldog házasságban él, 2022-ben pedig hármas ikrei születtek, akik nemrég betöltötték a negyedik életévüket.

Négyévesek lettek Rúzsa Magdi ikrei / Fotó: Mediaworks Archívum / Mediaworks Archívum

Édes fotókat posztolt az ikreiről Rúzsa Magdi

Boldog negyedik szülinap! @bianka.b.bruder megint csuda tortákat varázsoltál, minden vágyuk teljesült. Köszönjük!

- írta a büszke énekesnő a közösségi oldalán, néhány fotó kíséretében, amelyeken az említett tortákat és az előttük pózoló ikreket is megmutatta - arra viszont ezúttal is ügyelt, hogy az arcukat kitakarja.

Mutatjuk is a fényképeket!

Rúzsa Magdi egyébként a várandóssága alatt - amikor a nyilvánosság még nem tudta, hogy gyermeket vár -, koncert közben szenvedett súlyos balesetet, ennek ellenére végigcsinálta az előadást.

Nagyon-nagyon csúnyán estem. Annyira, hogy emlékszem, az egész koncert alatt remegett a kezem, és attól tartottam, hogy most valakit – vagy mindenkit – elveszítettem

- mesélte az énekesnő egy imaesten, a Szent István-bazilikában. Szerencsére sem neki, sem a kicsiknek nem esett baja, az ikrek pedig később makkegészségesen jöttek a világra.