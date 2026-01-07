Kiderültek Rúzsa Magdi legintimebb pillanatai: „Kell, hogy az ember jól kibőgje magát” – Exkluzív interjú

Az énekesnő ritkán enged bepillantást a magánéletébe, de most őszintén beszél a színpadi életről, a gyermekeiről, és arról, megtanulta elfogadni önmagát. Rúzsa Magdolna, azaz Rúzsa Magdi az interjúban elárulja, hogyan próbálja összeegyeztetni a karriert és az anyaságot, miközben figyel arra is, hogy megőrizze lelki egyensúlyát.

A Megasztár egykori győztese, Rúzsa Magdi nemrégiben ünnepelte negyvenedik születésnapját (Fotó: Rosta Márk / hot! magazin)

Az énekesnő a színpadot kedves, ugyanakkor kihívásokkal teli helynek tartja, ahol mindig a legtökéletesebb énjét kell nyújtania

Tudatosan osztja be idejét a család és a zenei élet között

Magdi kiemeli, hogy az anyaság háromszorosan ad vissza mindent, az ikrek miatt: a kihívások mellett hatalmas örömöt és csodát is

Rúzsa Magdi családja mindennapjaiba is betekintést engedett

Rúzsa Magdi élete: anyaság, karrier és a színpad világa

2006-ban belebújtál a sorsod új cipőjébe, és az ember azt gondolná, hogy az életed azóta csak a sikerről és a csillogásról szól. Előfordul azért, hogy szorít ez a cipő?

„Nem az, hogy szorít, inkább azt éreztem, hogy ez egy olyan edzőcipő, amiben nagyon sokat fogok izzadni. Tudtam, hogy nem lesz könnyű menet az életem. Amikor edzőcipőt húzok, akkor a hegyeknek megyek neki. Ilyenkor viszont elképesztően ki tudok fáradni, mégis képtelen vagyok leállni. Mindig egy nagyon erősen alkotó, változtatni és dolgozni vágyó ember voltam, ezért sokszor hajtottam magam akkor is, amikor már úgy éreztem, hogy mindjárt összeomlok. De alkothatok, hiszen rengeteg kegyet, dalt kapok föntről. És amíg az égi kapuk nyitva vannak, mit is kívánhatnék többet ettől.”

Rúzsa Magdi számára a színpad és alkotói munka mindennél többet jelent (Fotó: Rosta Márk / hot! magazin)

„A színpad számomra egy nagyon kedves hely”

Mi hajt ennyire?

„Nőként nem egy könnyű pálya ez. Éppen ezért sokkal több bennem a megfelelési vágy is a színpad irányába. A színpad számomra egy nagyon kedves hely, de abból a szempontból nagyon kegyetlen is, hogy szinte mindent meg is mutat. Szinte állandó jelleggel az önmagadtól elvárható legtökéletesebb énedet kell adni. Gondolok a hangra, a kinézetre. Szóval, nem egy egyszerű sztori. Ma már nagyon élvezem a cipőmben való taposást, mert így érem el azokat a célokat, amik a fejemben vannak.”