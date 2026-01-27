„Egész koncert alatt remegett a kezem” – Várandósan szenvedett balesetet Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi megrázó történeteket mesélt terhességéről: az énekesnő egy koncerten szenvedett baleset, mégsem tudtunk róla.
Az énekesnő, akinek hármas ikrei - Keve, Zalán és Lujza - nemsokára négyévesek lesznek, most várandósságára tekintett vissza. Elmondta, hogy nagyon korán elkezdett szervezkedni a családbővülést illetően, ugyanis így akarta biztosítani a készenlétet, valamint a karrierje és a családja közötti egyensúlyt.
Akkor nem pánikolok be, ha tökéletes katonai stratégiám van, leosztott szerepekkel és pontos létszámmal
- mondta, majd meglehetősen megrázó időszakokról is megnyílt.
A várandóssága alatt, amikor a nyilvánosság még nem tudta, hogy gyermeket vár, koncert közben szenvedett súlyos balesetet, mégis végigcsinálta az előadást.
Nagyon-nagyon csúnyán estem. Annyira, hogy emlékszem, az egész koncert alatt remegett a kezem, és attól tartottam, hogy most valakit – vagy mindenkit – elveszítettem
- mesélte az énekesnő egy imaesten, a Szent István-bazilikában.
A koncert után hazament, imádkozni kezdett, és Istenhez szólt, remélve, hogy ő és gyermekei is biztonságban vannak a felkavaró esés után. Végül minden jól alakult, és bár az énekesnő várandóssága utolsó heteit kórházban töltötte, a hármas ikrek szépen fejlődtek, egészségesen jöttek világra.
