„Egész koncert alatt remegett a kezem” – Várandósan szenvedett balesetet Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi megrázó történeteket mesélt terhességéről: az énekesnő egy koncerten szenvedett baleset, mégsem tudtunk róla.

Várandósan szenvedett balesetet Rúzsa Magdi

Az énekesnő, akinek hármas ikrei - Keve, Zalán és Lujza - nemsokára négyévesek lesznek, most várandósságára tekintett vissza. Elmondta, hogy nagyon korán elkezdett szervezkedni a családbővülést illetően, ugyanis így akarta biztosítani a készenlétet, valamint a karrierje és a családja közötti egyensúlyt.

Akkor nem pánikolok be, ha tökéletes katonai stratégiám van, leosztott szerepekkel és pontos létszámmal

- mondta, majd meglehetősen megrázó időszakokról is megnyílt.

Rúzsa Magdi súlyos balesetet szenvedett

A várandóssága alatt, amikor a nyilvánosság még nem tudta, hogy gyermeket vár, koncert közben szenvedett súlyos balesetet, mégis végigcsinálta az előadást.

Nagyon-nagyon csúnyán estem. Annyira, hogy emlékszem, az egész koncert alatt remegett a kezem, és attól tartottam, hogy most valakit – vagy mindenkit – elveszítettem

- mesélte az énekesnő egy imaesten, a Szent István-bazilikában.

A koncert után hazament, imádkozni kezdett, és Istenhez szólt, remélve, hogy ő és gyermekei is biztonságban vannak a felkavaró esés után. Végül minden jól alakult, és bár az énekesnő várandóssága utolsó heteit kórházban töltötte, a hármas ikrek szépen fejlődtek, egészségesen jöttek világra.