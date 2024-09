Schobert Norbi Jr. harcászati bemutatójáról vallott

Schobert Norbi Jr. egyre több pozitív tapasztalatot gyűjt a katonaságnál, mint mondja, nagyon jó érzés látni, hogy mennyire nagy a rend. Korábban már elárulta, hogy a kiképzés Gödöllőn zajlik, a vitéz Reviczky László 1. Területvédelmi Ezredben, ahol nem szükséges bent aludni, reggel hétre érkeznek és délután négyig, vagy ha elhúzódik, fél 5-ig vannak bent. Norbi a napokban a honvédelmi miniszter jelenlétében mutatta be társaival a harcászati gyakorlatokat és az eddig tanultakat.

Schober Norbi Jr. nem gondolta volna, hogy ilyen nehéz egy fegyver - Fotó: Szabolcs László

Schobert Norbi Jr.: „Nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz egy fegyver”

Norbi részletesen elmesélte, hogy a harcászati gyakorlatokban még nincsen lövészet, ez a foglalkozás annak az előszobája.

„A terepen történő mozgásgyakorlatokat tanultuk, hogy ha lőnek ránk és nagy a nyomás, akkor hogyan kell oldalazva kúszni egy lőszerdobozért, vagy hogyan kell újratölteni. Tanultuk a fegyvertartást, állva, térdelve, fekve, illetve a technikai és taktikai ürítést is. A harcászati gyakorlatnak része az is, hogy megtanuljuk, miként kell szétszedni és összerakni a gépkarabélyt. (a puskára hasonlít, de annál kisebb méretű, tömegű - a Szerk.) Úgy vélem, nagyon hasznos dolgokat tanulunk a gyakorlatok során, amiket Miniszter Úrnak is bemutattunk.”

Schobert Norbi Jr. egyre több pozitív tapasztalatot gyűjt a katonaságnál Fotó: Schöff Gergely / HM Zrínyi Kft.

Norbi szerint az egész gyakorlatnál fontos volt, csak akkor haladtak tovább egy feladattal, ha a parancsnokok úgy ítélték meg, hogy már mindenkinek ugyanolyan jól megy.

„Ez is mutatja azt az óriási összetartást, amit itt tapasztalok és ez nagyon jó érzéssel tölt el. Miniszter Úr elégedett volt a látottakkal, de nyilván volt rajtam nyomás is, mert fontos számomra a véleménye, nagyon igyekeztem mindent jól csinálni. A gyakorlat végén egyébként megdicsértek bennünket, hogy jól teljesítettünk és mivel a feletteseink is a mi teljesítményünk alapján kapják az értékelést, ez mindenkinek egy nagyon pozitív visszajelzés volt.”

Norbi elárulta, hogy a „Szeretem, Megvédem!” kampány hatására csatlakozott a honvédséghez és nagyon örül, hogy ő is tagja lehet annak a mostanra már több, mint ezer elszánt, vagány újoncnak, akik területvédelmi tartalékosként erősítik hazánk védelmét. Katonatársaival hamarosan a lövészettel is megismerkednek, ehhez most tanulták meg az alapokat.