Mi lehet Rubint Réka és Schobert Norbert táborának titka? Itt a válasz!

A „munka” szó mellett minden bizonnyal a háromgyermekes édesanya fotója szerepelne egy képes szótárban. Az edző ugyanis hosszú évtizedekkel ezelőtt arra tett fel mindent, hogy megváltoztatja az emberek életét. Tizenöt éve pedig létrehozta Rubint Réka Alakreform programja mellett az Alakreform táborokat, ahová a mozogni vágyó ven­dé­geik­kel közösen utaznak el.

Rubint Réka Alakreform: így lett a mozgásból életforma és közösség (Fotó: archív/hot! magazin)

„Ez volt a 205. táborunk a tizenöt év alatt. Ezúttal harmincan mentünk a festői Srí Lankára, ami abszolút bakancslistás hely volt számomra, hiszen még sosem jártam ott; Norbi is csak egyszer, nagyon régen, amikor még nem ismertük egymást.”

Azért is volt különleges ez a tábor, mert első alkalommal vettünk részt körutazáson.

„Összesen négy szállodában szálltunk meg a tíz nap alatt. Persze igyekeztünk Norbival kicsit romantikázni is. A kis létszámú csoportoknál ez jobban lehetséges, de én azt mondom, hogy pont ilyenkor tudok mindenkivel a lehető legtöbbet foglalkozni. Ezt pedig a férjem is megérti” – kezdte Réka a hot! magazinnak.

Rubint Réka Alakreform tábora egy egzotikus szigeten

A dél-ázsiai sziget telis-tele van olyan kincsekkel, amiket mindenkinek látnia kellene. Rékáék nem is haboztak: igyekeztek mindent megnézni, ami belefért az idejükbe.

Rubint Réka és Schobert Norbi hosszú évek óta elválaszthatatlanok (Fotó: archív/hot! magazin)

„Nagyon emlékezetes volt az Oroszlánsziklánál tett túránk, illetve amikor óriásteknősökkel fürödtünk az óceánban.”

Ahogy teltek a napok, úgy haladtunk a sziget belseje felé.

„Nekem a mai napig nagyon izgalmas mindegyik tábor, hiszen fontos, hogy jó legyen a szállás és színesek legyenek a programok. Ráadásul mi teljes ellátást adunk, minden benne van az árban. Sőt, továbbmegyek: én a mai napig mindegyik táborom előtt izgulok! Itt nemcsak az újonnan érkezőknek, hanem a visszajáró vendégeknek is meg kell felelnünk. Van, akinek ez már a 100. tábora volt, ami elképesztő” – mesélte a fitneszedző.

Rubint Réka törökországi Alakreform tábora: szerelmek és Alakreform-babák

Tizenöt év hosszú idő. Az évek alatt pedig rengeteg ember fordult meg Rubint Réka táborában, sőt még szorosabb kapcsolatok is kialakultak a vendégek között.