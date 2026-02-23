Rubint Réka milliókat gyűjtött a súlyos beteg Rolikának: "Az egyik legnemesebb emberi érték, amikor önzetlenül ADUNK"

Rubint Réka új posztjában biztonyítja önzetlenségét. Napok alatt szedett össze milliókat a beteg kisfiú számára. Új posztjában őszintén mesélt az összefogásról és arról, mire fogják költeni az összegyűjtött pénzt. Erdélyi Rolika az elmúlt években rengeteg betegséget küzdött le. A 16 éves fiú sokaknak ismerős lehet, akinek 4 hónapos korában kezdett el nőni a koponyája és azóta rengeteg műtéten esett át. Rubint Réka hihetetlen összefogást szervezett neki, melynek köszönhetően néhány nap alatt 3 millió forint gyűlt össze. Most Rolika a szüleivel látogatta meg a népszerű fitneszedzőt a szombathelyi Alakreform edzésén.

Rubint Réka szívszorító bejegyzést tett közzé: Így segített a beteg Rolikán

Fotó: Szabolcs László

Milliókat gyűjtött össze a beteg fiúnak néhány nap alatt Rubint Réka

Megköszönték azt az összefogást és támogatást, mellyel Nektek köszönhetően néhány nap alatt összegyűlt 3 millió forint

– írta bejegyzésében Réka, majd hozzátette, hogy az összefogásnak köszönhetően a szülők meg tudták venni azt a speciális emelőszerkezetet, amivel tehermentesítik Rolika gerincét.

Ezzel az összeggel tudják megvásárolni azt a speciális emelőszerkezetet, amivel tehermentesítik álló helyzetben a gerincét, megkönnyítve ezzel a hétköznapjait, hogy jobb életminőséget biztosíthassanak számára a szülők! Javítva ezzel a nyirok és vérkeringését

Majd megosztotta Roli saját, kihívásokkal teli életének történetét, amelyet már sokan ismerhetnek, hiszen a kisfiú szülei saját Facebook-oldalukon is megosztják mindennapjaikat és azt a hihetetlen pozitív hozzáállást, amit Rolika állandó jelleggel tanúsít.

Roli 16 éves, csecsemőkora óta több súlyos betegségen átesett, többszörös koponyafeltáráson agyi ciszták miatt, csontvelő transzplantált leukémia miatt, többszörös láb és csípő műtéten. A tavalyi évben 3 gerincműtéten esett át nagyfokú háti görbülete miatt. Jelenleg súlyos csontritkulással küzd, ezért nem terhelheti a testét a csonttörés veszélye miatt. Mindennapjait ülve és fekve tölti

Végül Réka megköszönte mindazoknak, akik segítették adományaikkal a hihetetlen összefogást.