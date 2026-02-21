Kiderült a titok, így tartja magát fiatalon Rippel Feri

Rippel Feri mindent, de tényleg mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb formában és legfittebb állapotában tartsa a testét és a lelkét is egyaránt. Ehhez egy igazán extrém módszert választott, a jeges vízben való merülést, amelyről köztudott, hogy hatással van a testünk egészségének megőrzésére.

Rippel Feri mindent kipróbál, hogy megfiatalítsa magát, így az extrém megoldásokat sem veti meg

Fotó: Knap Zoltán

Rippel Ferit még a hideg sem tántorítja el

Rippel Feriről köztudott, hogy elkötelezett a tudatos életmód mellett, és nem veti meg a határok feszegetését sem. A TV2 Mokka című műsorában arról beszélt, hogy a jeges fürdő milyen hatással van a szervezetére és a regenerálódására.

A jeges vizes fürdőzést az artista azoknak nem ajánlja, akik betegek, érti ezalatt például a daganattal, vagy tüdő- és szívproblémákkal küzdőket.

Minden más esetben egy nagyon hatékony dologról beszélünk, ugyanis a szervezetnek beindítja azt a metabolikus rendszerét, amitől a szervezet meggyógyítja önmagát.

Nem mindegy, hogyan és mikor merülünk

Mivel a jeges fürdőzés nem egy mindennapi tevékenység, és a szervezetünket egy új szokásnak tesszük ki, a felkészülés nemcsak testi, de mentális értelemben is nagyon fontos. Az egyik módszer az, hogy nagy sportolás előtt merülünk, ennek köszönhetően a sportteljesítmény jobb lesz, a másik típusú merülés pedig az, amikor sportolás után merülünk el a jeges vízben, ezzel pedig a testünket gyakorlatilag arra késztetjük, hogy gyorsabban regenerálódjon.

Én a kettőt szoktam ötvözni. Előtte edzek egy jót, merülök és utána edzek egy jót, és így keretezem az egészet, és mindenféle hatását megkapom, azért csinálom, hogy fejlődjek

- mondta az artista a Mokka riporterének, hozzátéve, hogy fiatalítás folyamatát segíti elő ezzel a módszerrel is, hiszen a sejtek regenerálódnak a hideg behatás miatt.

Rippel Feri ezután pedig demonstrálta a jeges vízben való elmerülést, melyet végig kommentált: