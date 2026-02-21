Kiderült a titok, így tartja magát fiatalon Rippel Feri

HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
2026. február 21.
Az artista mindent megtesz az egészséges életmód érdekében. Rippel Feri ezúttal jeges vízben fürdött.

Rippel Feri mindent, de tényleg mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb formában és legfittebb állapotában tartsa a testét és a lelkét is egyaránt. Ehhez egy igazán extrém módszert választott, a jeges vízben való merülést, amelyről köztudott, hogy hatással van a testünk egészségének megőrzésére.  

Rippel Feri mindent kipróbál, hogy megfiatalítsa magát, így az extrém megoldásokat sem veti meg
Rippel Ferit még a hideg sem tántorítja el 

Rippel Feriről köztudott, hogy elkötelezett a tudatos életmód mellett, és nem veti meg a határok feszegetését sem.  A TV2 Mokka című műsorában arról beszélt, hogy a jeges fürdő milyen hatással van a szervezetére és a regenerálódására.  

A jeges vizes fürdőzést az artista azoknak nem ajánlja, akik betegek, érti ezalatt például a daganattal, vagy tüdő- és szívproblémákkal küzdőket.  

Minden más esetben egy nagyon hatékony dologról beszélünk, ugyanis a szervezetnek beindítja azt a metabolikus rendszerét, amitől a szervezet meggyógyítja önmagát. 

Nem mindegy, hogyan és mikor merülünk 

Mivel a jeges fürdőzés nem egy mindennapi tevékenység, és a szervezetünket egy új szokásnak tesszük ki,  a felkészülés nemcsak testi, de mentális értelemben is nagyon fontos. Az egyik módszer az, hogy nagy sportolás előtt merülünk, ennek köszönhetően a sportteljesítmény jobb lesz, a másik típusú merülés pedig az, amikor sportolás után merülünk el a jeges vízben, ezzel pedig a testünket gyakorlatilag arra késztetjük, hogy gyorsabban regenerálódjon.  

Én a kettőt szoktam ötvözni. Előtte edzek egy jót, merülök és utána edzek egy jót, és így keretezem az egészet, és mindenféle hatását megkapom, azért csinálom, hogy fejlődjek

 - mondta az artista a Mokka riporterének, hozzátéve, hogy  fiatalítás folyamatát segíti elő ezzel a módszerrel is, hiszen a sejtek regenerálódnak a hideg behatás miatt.

Rippel Feri ezután pedig demonstrálta a jeges vízben való elmerülést, melyet végig kommentált:

 

 

