Rácz Jenő elképesztő dolgot tett: Ezen mindenki ledöbbent!

Rácz Jenő ismét bebizonyította, miért tartozik a legnagyobb séfek közé. Nemcsak a konyhában, hanem emberileg is, ugyanis olyan gesztust tett, amivel mindenkit meglepett.

Jenő a Rumour by Rácz Jenő és a Costes étterem séfje is egyben (Fotó: archív)

Rácz Jenő és a Michelin-csillagos meglepetés

Rácz Jenő étteremvezetőként fontosnak tartja, hogy meghálálja kollégái hűségét. A sztárséf Facebook posztban jelentkezett be és elmesélte, hogy akik már legalább 3 éve dolgoznak nála, azokat meglepi egy Michelin-csillagos ebéddel. A meglepetés még ennél is nagyvonalúbb, ugyanis külföldi éttermek a célpontok.

A luxusórákat is kedvelő séf elmondása szerint ez hagyomány lesz nála, és így is szeretné megmutatni, milyen fontos számára a csapat, amely mögötte áll.

Aki több, mint három éve velem dolgozik, azt honorálom egy Michelin-csillagos vacsoraélménnyel valahol a világban. Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ennyi remek ember és kolléga dolgozik nálunk! Idén egy 3 Michelin-csillagos ebédre invitáltam a csapatot a Steirereck étterembe

– írta Rácz Jenő.

Rácz Jenő Michelin csillagos étterembe vitte kollégáit (Fotó: Facebook)

A bécsi Steirereck Európa egyik legexkluzívabb étterme, ahova bejutni önmagában is kiváltság, hát még a csapattal együtt élvezni egy többfogásos, kulináris mesterművekkel teli ebédet. Jövőre valószínűleg mélyebben is a zsebébe kell majd nyúlnia, ugyanis a séf azt is elárulta, hogy a 2026-ban további négy-öt kolléga éri majd el a hároméves munkaviszonyt, akik már valószínűleg nagyon várják a közös gasztrokalandot.

Rácz Jenő Michelin-csillagos kalandja

A mostani kiruccanás is hatalmas meglepetés volt, ugyanis a csapat tagjai többségének ez volt élete első három Michelin-csillagos élménye, ami még különlegesebbé tette a napot. Jenő szerint egy ilyen utazás nemcsak az ízekről szól, de a csapatszellem erősítéséről is.

Fontosnak tartottam, hogy átélhessük együtt ezt az élményt

– írta a sztárséf.

Rácz Jenő gesztusa igazi ritkaság. A hazai sztárvilágban kevesen engednek meg maguknak ekkora nagyvonalúságot, a dolgozók iránti megbecsülést pedig ilyen magas szintre emelni szintén példátlan. A séf ezzel azt üzeni, a siker mögött mindig egy erős, lojális csapat áll.