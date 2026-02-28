Peter Srámek a társának: „Melletted vagyok, akármi van”

Kellemetlen kérdéssel szembesítették Gáspár Beát a Nagy Duett színfalai mögött, miközben duett társa Peter Srámek épp mellette ült. Bea asszony, azonban nem volt rest, őszintén válaszolt az égető kérdésre.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Gáspár Beá nem okozott csalódást Peter Srámeknek

Vannak pillanatok amiket könnyen tönkre tehetünk egy rosszkor vagy rosszul feltett kérdéssel. Gáspár Beát is sarokba szorították, amikor a Nagy Duett színfalai mögött egy kényes kérdésre kellett felelnie, duett társa Peter Srámek mellett. Bea asszony kicsit kellemetlenül érezte magát, végül könnyedén megválaszolta a kérdést, amely így hangzott:



Készítenél-e közös dalt a duett partnereddel vagy a kedvenc világsztároddal?

Peter Srámek viccesen figyelmeztette Gáspár Beát, hogy "most vigyázzon" a válaszadással, jól gondolja meg kit választ. Nehezen született meg végül a válasz, amely elnyerte Peter kegyeit.

Most per pillanatban Bad Bunny-ért rajongok. De akkor is téged választanálak

- hangzott a kielégítő válasz, amely Peter szerint csak azért alakult így, mert Bea asszony mellett ült. Természetesen duett partnere azonnal megvédte magát, s mint mondja nem tudhatja, hogy a kedvenc világsztárja, milyen viselkedést tanúsítana felé, nem biztos, hogy olyan kedves lenne, mint Peter Srámek. S valószínűleg nem is akarna énekelni Bea asszonnyal, és még talán ki is nevetné a hamis énekhangja miatt.

Na látod, én melletted vagyok, akármi van

- feleli Peter Srámek Gáspár Bea burkolt bókjára.