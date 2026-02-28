Peter Srámek a társának: „Melletted vagyok, akármi van”

Kellemetlen kérdéssel szembesítették Gáspár Beát a Nagy Duett színfalai mögött, miközben duett társa Peter Srámek épp mellette ült. Bea asszony, azonban nem volt rest, őszintén válaszolt az égető kérdésre.
Vannak pillanatok amiket könnyen tönkre tehetünk egy rosszkor vagy rosszul feltett kérdéssel. Gáspár Beát is sarokba szorították, amikor a Nagy Duett színfalai mögött egy kényes kérdésre kellett felelnie, duett társa Peter Srámek mellett. Bea asszony kicsit kellemetlenül érezte magát, végül könnyedén megválaszolta a kérdést, amely így hangzott:
Készítenél-e közös dalt a duett partnereddel vagy a kedvenc világsztároddal?
Peter Srámek viccesen figyelmeztette Gáspár Beát, hogy "most vigyázzon" a válaszadással, jól gondolja meg kit választ. Nehezen született meg végül a válasz, amely elnyerte Peter kegyeit.
Most per pillanatban Bad Bunny-ért rajongok. De akkor is téged választanálak
- hangzott a kielégítő válasz, amely Peter szerint csak azért alakult így, mert Bea asszony mellett ült. Természetesen duett partnere azonnal megvédte magát, s mint mondja nem tudhatja, hogy a kedvenc világsztárja, milyen viselkedést tanúsítana felé, nem biztos, hogy olyan kedves lenne, mint Peter Srámek. S valószínűleg nem is akarna énekelni Bea asszonnyal, és még talán ki is nevetné a hamis énekhangja miatt.
Na látod, én melletted vagyok, akármi van
- feleli Peter Srámek Gáspár Bea burkolt bókjára.
