"Megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg" - Sokkoló esetről számolt be Oroszlán Szonja

Az elmúlt évek egyik legkellemetlenebb élményét elevenítette fel a közelmúltban Oroszlán Szonja. A színésznő ekkor elmesélte, ahogy egy barátjával a nagytestű kutyáikat sétáltatták egy erdőben, amikor összefutottak egy párral, akik egy játékosnak tűnő tacskóval voltak.
A férj gyorsan felkapta a kutyát, de ez nagyon veszélyes, mert a többi kutya ilyenkor azt hiheti, valamiféle játékról van szó. Ilyenkor nem a kutya fél, hanem a gazdája. Ezután a barátnőm kutyája cukin odament hozzájuk, majd elkezdett felugrálni rá, egyfajta érdeklődésként. Erre a pasi hasba rúgta a kutyát
- emlékezett vissza a színésznő a #Bochkor című műsorban, aki ezután számonkérte a férfit, mialatt az ő kutyája is odament hozzá, mire a férfi őt is megrúgta.
Alaposan leüvöltöttem annak az embernek a fejét. Én még ilyen hangot a torkomból kijönni sosem hallottam. Erre megindult felém, és azt mondta, gyomorszájon rúg. Erre mondtam neki, gyere, gyere. De aztán megállt, és végül elmentek. Ráadásul ezt az egész jelenetet a felesége is végignézte, aki megpróbálta exkuzálni magát, mert láthatóan nem értett egyet azzal, ami történt
- tette hozzá Oroszlán Szonja, aki szerint az volt az egészben a legrosszabb, hogy a végén még ő érezte rosszul magát azért, mert "más annyire szemét volt".
