"A konyha kemény terep" – Nincs több titok: Ördög Nóra mindent elárult

Február 16-tól újra felizzik a konyha a TV2 képernyőjén: visszatér a Séfek Séfe 7. évada, természetesen Ördög Nóra műsorvezetésével. A hétköznap esténként jelentkező gasztro-tehetségkutatóban ezúttal is amatőr és profi szakácsok küzdenek meg a sikerért, a zsűriben pedig izgalmas újdonság várja a nézőket: a női szakmai vonal is hangsúlyosabb szerepet kap.
A műsor sajtótájékoztatóján Ördög Nórát arról kérdeztük, hogy miért lesz izgalmas az idei évad. A műsorvezető szerint az új séf, Tischler Petra érkezése hatalmas lendületet adott a csapatnak.
„Amikor megismertem Petrát, minden kételyem eloszlott. Tudtam, hogy Frici és Gábor sem engedte volna, hogy olyan csatlakozzon, akivel nincs meg a kémia, hiszen ennek a műsornak a lelke az, hogy valóban jó hangulatban teljen a forgatás. A konyha kemény terep, vannak indulatok és feszültségek, de kulcsfontosságú, hogy a stáb, a műsorkészítők és a törzscsapat – a séfek és én – jól működjünk együtt. Nagyon örültem annak is, hogy egy női séf érkezik, mert a girl power és a női energiák tovább erősítik a műsort” – kezdte mesélni Nóri a Borsnak.
Vomberg Frigyes és Krausz Gábor mellett Petra azonnal felvette a kesztyűt: bírja a fiús poénokat, ugyanakkor őt is lehet „osztani”.
Egy új energia, az nyilván a többieket is felrázza, természetesen ez mindig egy kérdés, hogyha még egy sikeres műsor is és nagyon-nagyon szeretik, várják az emberek a jól megszokott hangulatot. Az nekünk is egy feladat volt, hogy tudunk-e újat mutatni, mi az, amivel tudunk egy kicsit változatosak lenni, így a magunk számára is. És ez az új energia, ez nagyon kellett szerintem mindenkinek.
– tette hozzá a műsorvezető.
Ördög Nóra a forgatás elejétől végigkíséri a versenyzők útját, és bár bevallása szerint ő is ugyanúgy „méricskél”, mint a nézők, sokszor a szerényebb jelentkezők okozzák a legnagyobb meglepetést.
„Aki túl magabiztos, sokszor nem is sejti, mennyi mindent nem tud még ebben a szakmában” – fogalmazott.
Az idei évadban azonban nemcsak a főzés számít: a karakterek, az egyéniségek és a fejlődési lehetőség legalább ilyen fontos.
„Mindenféle embernek van helye ebben a műsorban” – hangsúlyozta Nóri, aki azt is elárulta, több versenyző már a forgatás alatt belopta magát a stáb szívébe. A Séfek Séfe műsorában úgy néz ki, humorból, izgalmakból és emlékezetes pillanatokból sem lesz hiány idén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.