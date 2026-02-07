"A konyha kemény terep" – Nincs több titok: Ördög Nóra mindent elárult

Február 16-tól újra felizzik a konyha a TV2 képernyőjén: visszatér a Séfek Séfe 7. évada, természetesen Ördög Nóra műsorvezetésével. A hétköznap esténként jelentkező gasztro-tehetségkutatóban ezúttal is amatőr és profi szakácsok küzdenek meg a sikerért, a zsűriben pedig izgalmas újdonság várja a nézőket: a női szakmai vonal is hangsúlyosabb szerepet kap.

Krausz Gábor, Tischler Petra és Vomberg Frigyes az idei Séfek Séfe megújult zsűrije (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Séfek Séfe új zsűritag a fedélzeten

A műsor sajtótájékoztatóján Ördög Nórát arról kérdeztük, hogy miért lesz izgalmas az idei évad. A műsorvezető szerint az új séf, Tischler Petra érkezése hatalmas lendületet adott a csapatnak.

„Amikor megismertem Petrát, minden kételyem eloszlott. Tudtam, hogy Frici és Gábor sem engedte volna, hogy olyan csatlakozzon, akivel nincs meg a kémia, hiszen ennek a műsornak a lelke az, hogy valóban jó hangulatban teljen a forgatás. A konyha kemény terep, vannak indulatok és feszültségek, de kulcsfontosságú, hogy a stáb, a műsorkészítők és a törzscsapat – a séfek és én – jól működjünk együtt. Nagyon örültem annak is, hogy egy női séf érkezik, mert a girl power és a női energiák tovább erősítik a műsort” – kezdte mesélni Nóri a Borsnak.

Tischler Petra az új sztárséf, egyből beilleszkedett a fiúk közé (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Tischler Petra felvette a kesztyűt, vagyis a kést

Vomberg Frigyes és Krausz Gábor mellett Petra azonnal felvette a kesztyűt: bírja a fiús poénokat, ugyanakkor őt is lehet „osztani”.

Egy új energia, az nyilván a többieket is felrázza, természetesen ez mindig egy kérdés, hogyha még egy sikeres műsor is és nagyon-nagyon szeretik, várják az emberek a jól megszokott hangulatot. Az nekünk is egy feladat volt, hogy tudunk-e újat mutatni, mi az, amivel tudunk egy kicsit változatosak lenni, így a magunk számára is. És ez az új energia, ez nagyon kellett szerintem mindenkinek.

– tette hozzá a műsorvezető.

Ördög Nóra szerint a Séfek Séfe idei évadában több versenyző már a forgatás alatt belopta magát a stáb szívébe (Fotó: Markovics Gábor)

Kiből lehet Séfek Séfe?

Ördög Nóra a forgatás elejétől végigkíséri a versenyzők útját, és bár bevallása szerint ő is ugyanúgy „méricskél”, mint a nézők, sokszor a szerényebb jelentkezők okozzák a legnagyobb meglepetést.

„Aki túl magabiztos, sokszor nem is sejti, mennyi mindent nem tud még ebben a szakmában” – fogalmazott.