Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ördög Nóra a Séfek Séfe játékosairól: „A versenyzők szeretnek és utálnak is”

séfek séfe
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 13:15
Ördög NórakulisszatitkokKrausz GáborVomberg Frigyes
A Séfek Séfe ismét rengeteg meglepetést és drámát tartogat a nézők számára. Ördög Nóra most bepillantást engedett a kulisszák mögé.
P. G.
A szerző cikkei

Február 16-án elstartol a TV2 sikerműsora, Ördög Nóra vezetésével a Séfek Séfe vadonatúj évada, amely minden eddigi szériánál izgalmasabbnak ígérkezik. A hot! magazinnak lehetősége volt részt venni a nagyszabású sajtóeseményen, ahol megismerhettük az új séfet, találkozhattunk a műsor háziasszonyával, Nórával, valamint a már jól összeszokott séfpárossal, Krausz Gáborral és Vomberg Frigyessel

Ördög Nóra már rengeteg műsor háziasszonya volt.
Ördög Nóra a Séfek Séfe műsorvezetőjeként is ismert (Fotó: hot! magazin/TV2)

Ördög Nóra szerint a műsor igazi motorjai továbbra is a séfek, ő pedig érzelmi kapocsként van jelen.

A válogatókon én drukkolok, beszélgetek a versenyzőkkel, ott vagyok a családtagok mellett. Látom az örömöt és a csalódottságot is. Van, hogy egy forgatási nap után csendben ülök az autóban, és csak élvezem, hogy végre nem kell beszélni

– kezdte Nóri a hot!-nak.

Petra szinte rögtön beilleszkedett a csapatba új tagként.
A jól megszokott csapat egy új taggal bővült, Tischler Petra személyében (Fotó: hot! magazin/TV2)

Ördög Nóra: „A végére mindenki elfárad”

Nóra empátiáját nem kell bemutatni, hiszen sokszor láthattuk már különböző műsorokban együtt lélegezni a szereplőkkel, sőt gyakran meg is hatódik egy-egy versenyző sikere vagy kudarca láttán. Ezért nem meglepő, hogy a műsor kezdetén élvezi az egyedüllétet. A következő szakaszban azonban már más lesz a helyzet.

Akkor én vagyok az, aki kiosztja a feladatokat. Ilyenkor a versenyzők szeretnek és utálnak is. Amikor meglátnak, néha már előre fogják a fejüket, és látom rajtuk, ahogyan azt gondolják: „Na, mit talált ki megint Nóri?”

– nevetett.

A több hónapos forgatás komoly megterhelést jelent fizikailag is és mentálisan is.

Ez egy időigényes műsor, a főzés nem siettethető. Napi egy adást veszünk fel, közel két hónapig tart a forgatás. A végére mindenki elfárad 

– árulta el Nóra, aki szerint a ráhangolódás az igazi kihívás. 

„Együtt kell éreznem a versenyzőkkel. Ha ők feszültek, én sem lehetek kívülálló. Sokszor villámhárítóként működöm a séfek és a stáb között.”

Vomberg Frigyes hat éve a Séfek Séfe csapat tagja.
Vomberg Frigyes a Séfek Séfe jól ismert tagja, már hat éve (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Vomberg Frigyes: „Sokkal többet számít a szorgalom”

Krausz Gábor és Vomberg Frigyes minden évadban lelkiismeretesen keresték a jobbnál jobb séfjelölteket. Frigyes elárulta, hogy szerinte a tehetség nem is annyira fontos.

Nem biztos, hogy a tehetséges emberekből lesznek a legjobb séfek! Sokkal többet számít a szorgalom. A tehetség egy idő után elkényelmesedik, de szerencsére Magyarországon nagyok sok zseni szakács van

– árulta el Frigyes.

Soha nem voltam igazán tehetséges, inkább szorgalmas. Folyamatosan treníroztam magam, állandóan azon járt az eszem, hogy mit főzzek, és azt hogyan készítsem el

– mondta.

A friss hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz (Fotó: hot! magazin)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu