Ördög Nóra a Séfek Séfe játékosairól: „A versenyzők szeretnek és utálnak is”

Február 16-án elstartol a TV2 sikerműsora, Ördög Nóra vezetésével a Séfek Séfe vadonatúj évada, amely minden eddigi szériánál izgalmasabbnak ígérkezik. A hot! magazinnak lehetősége volt részt venni a nagyszabású sajtóeseményen, ahol megismerhettük az új séfet, találkozhattunk a műsor háziasszonyával, Nórával, valamint a már jól összeszokott séfpárossal, Krausz Gáborral és Vomberg Frigyessel.
Ördög Nóra szerint a műsor igazi motorjai továbbra is a séfek, ő pedig érzelmi kapocsként van jelen.
A válogatókon én drukkolok, beszélgetek a versenyzőkkel, ott vagyok a családtagok mellett. Látom az örömöt és a csalódottságot is. Van, hogy egy forgatási nap után csendben ülök az autóban, és csak élvezem, hogy végre nem kell beszélni
– kezdte Nóri a hot!-nak.
Nóra empátiáját nem kell bemutatni, hiszen sokszor láthattuk már különböző műsorokban együtt lélegezni a szereplőkkel, sőt gyakran meg is hatódik egy-egy versenyző sikere vagy kudarca láttán. Ezért nem meglepő, hogy a műsor kezdetén élvezi az egyedüllétet. A következő szakaszban azonban már más lesz a helyzet.
Akkor én vagyok az, aki kiosztja a feladatokat. Ilyenkor a versenyzők szeretnek és utálnak is. Amikor meglátnak, néha már előre fogják a fejüket, és látom rajtuk, ahogyan azt gondolják: „Na, mit talált ki megint Nóri?”
– nevetett.
A több hónapos forgatás komoly megterhelést jelent fizikailag is és mentálisan is.
Ez egy időigényes műsor, a főzés nem siettethető. Napi egy adást veszünk fel, közel két hónapig tart a forgatás. A végére mindenki elfárad
– árulta el Nóra, aki szerint a ráhangolódás az igazi kihívás.
„Együtt kell éreznem a versenyzőkkel. Ha ők feszültek, én sem lehetek kívülálló. Sokszor villámhárítóként működöm a séfek és a stáb között.”
Krausz Gábor és Vomberg Frigyes minden évadban lelkiismeretesen keresték a jobbnál jobb séfjelölteket. Frigyes elárulta, hogy szerinte a tehetség nem is annyira fontos.
Nem biztos, hogy a tehetséges emberekből lesznek a legjobb séfek! Sokkal többet számít a szorgalom. A tehetség egy idő után elkényelmesedik, de szerencsére Magyarországon nagyok sok zseni szakács van
– árulta el Frigyes.
Soha nem voltam igazán tehetséges, inkább szorgalmas. Folyamatosan treníroztam magam, állandóan azon járt az eszem, hogy mit főzzek, és azt hogyan készítsem el
– mondta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.