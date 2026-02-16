Ördög Nóra a Séfek Séfe játékosairól: „A versenyzők szeretnek és utálnak is”

Február 16-án elstartol a TV2 sikerműsora, Ördög Nóra vezetésével a Séfek Séfe vadonatúj évada, amely minden eddigi szériánál izgalmasabbnak ígérkezik. A hot! magazinnak lehetősége volt részt venni a nagyszabású sajtóeseményen, ahol megismerhettük az új séfet, találkozhattunk a műsor háziasszonyával, Nórával, valamint a már jól összeszokott séfpárossal, Krausz Gáborral és Vomberg Frigyessel.

Ördög Nóra a Séfek Séfe műsorvezetőjeként is ismert (Fotó: hot! magazin/TV2)

Ördög Nóra szerint a műsor igazi motorjai továbbra is a séfek, ő pedig érzelmi kapocsként van jelen.

A válogatókon én drukkolok, beszélgetek a versenyzőkkel, ott vagyok a családtagok mellett. Látom az örömöt és a csalódottságot is. Van, hogy egy forgatási nap után csendben ülök az autóban, és csak élvezem, hogy végre nem kell beszélni

– kezdte Nóri a hot!-nak.

A jól megszokott csapat egy új taggal bővült, Tischler Petra személyében (Fotó: hot! magazin/TV2)

Ördög Nóra: „A végére mindenki elfárad”

Nóra empátiáját nem kell bemutatni, hiszen sokszor láthattuk már különböző műsorokban együtt lélegezni a szereplőkkel, sőt gyakran meg is hatódik egy-egy versenyző sikere vagy kudarca láttán. Ezért nem meglepő, hogy a műsor kezdetén élvezi az egyedüllétet. A következő szakaszban azonban már más lesz a helyzet.

Akkor én vagyok az, aki kiosztja a feladatokat. Ilyenkor a versenyzők szeretnek és utálnak is. Amikor meglátnak, néha már előre fogják a fejüket, és látom rajtuk, ahogyan azt gondolják: „Na, mit talált ki megint Nóri?”

– nevetett.

A több hónapos forgatás komoly megterhelést jelent fizikailag is és mentálisan is.

Ez egy időigényes műsor, a főzés nem siettethető. Napi egy adást veszünk fel, közel két hónapig tart a forgatás. A végére mindenki elfárad

– árulta el Nóra, aki szerint a ráhangolódás az igazi kihívás.

„Együtt kell éreznem a versenyzőkkel. Ha ők feszültek, én sem lehetek kívülálló. Sokszor villámhárítóként működöm a séfek és a stáb között.”

Vomberg Frigyes a Séfek Séfe jól ismert tagja, már hat éve (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Vomberg Frigyes: „Sokkal többet számít a szorgalom”

Krausz Gábor és Vomberg Frigyes minden évadban lelkiismeretesen keresték a jobbnál jobb séfjelölteket. Frigyes elárulta, hogy szerinte a tehetség nem is annyira fontos.

Nem biztos, hogy a tehetséges emberekből lesznek a legjobb séfek! Sokkal többet számít a szorgalom. A tehetség egy idő után elkényelmesedik, de szerencsére Magyarországon nagyok sok zseni szakács van

– árulta el Frigyes.

Soha nem voltam igazán tehetséges, inkább szorgalmas. Folyamatosan treníroztam magam, állandóan azon járt az eszem, hogy mit főzzek, és azt hogyan készítsem el

– mondta.