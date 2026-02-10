Ördög Nóra élete első randijáról mesélt

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Nánásiék Valentin-napi tippjeiket osztották meg legújabb videójukban. Ördög Nóra több titkot is elárult.

Ez egy jó randinap! - mondta Nánási Pál legújabb videójukban, a Valentin-nap közeledtével. Ördög Nóra ennek apropóján felidézte élete első randiját egy Gábor nevű fiúval. 

Ördög Nóra első szerelme egy Gábor nevű fiú volt

Közös oldalukon azt írták: "Valentin-nap közeledtével egy fontos tipp Tőlünk Nektek!" A sztárpár két pohár bor mellett kedélyesen felidézte a régi randizós történetet. Február 14-én érdemes csajozni! - tette hozzá Nánási Pál a videóban, ami itt megtekinthető:

 

Nemrég arról is írtunk, hogy népszerű trendhullámra ült fel Ördög Nóra. Az ország kedvenc műsorvezetője is megmutatta, milyen volt 2016-ban, azaz éppen tíz évvel ezelőtt…

 

