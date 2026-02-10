Ördög Nóra élete első randijáról mesélt

Ez egy jó randinap! - mondta Nánási Pál legújabb videójukban, a Valentin-nap közeledtével. Ördög Nóra ennek apropóján felidézte élete első randiját egy Gábor nevű fiúval.
Közös oldalukon azt írták: "Valentin-nap közeledtével egy fontos tipp Tőlünk Nektek!" A sztárpár két pohár bor mellett kedélyesen felidézte a régi randizós történetet. Február 14-én érdemes csajozni! - tette hozzá Nánási Pál a videóban, ami itt megtekinthető:
Nemrég arról is írtunk, hogy népszerű trendhullámra ült fel Ördög Nóra. Az ország kedvenc műsorvezetője is megmutatta, milyen volt 2016-ban, azaz éppen tíz évvel ezelőtt…
