Dráma A Nagy Ő-ben: Stohl András lek*rvázta Kiara Lordot

Különleges napra ébredtek A Nagy Ő szereplői, hiszen ezúttal nem csupán a villában megismert karakterüket, hanem színészi tudásukat is megcsillogtathatták. A Micsoda nő! színpadi feldolgozásában az egykori felnőttfilmes Kiara Lord kapta az egyik legkomolyabb és legnagyobb érzelmi terhet hordozó feladatot. Vivian megformálása már önmagában is nagy kihívás, ám Kiara esetében a szerep különösen erős hangsúlyt kapott, hiszen múltja miatt minden gesztusát és mondatát fokozott figyelem övezte. Edward szerepében a nagy Ő, Stohl András állt színpadra.

A Nagy Ő szereplői kipróbálhatták magukat színészként Stohl András mellett (Fotó: TV2)

Dráma A Nagy Ő-ben: Kiara Lord kedvére színészkedhetett, de ezúttal máshogy...

Az est egyik legerősebb jelenete egy heves veszekedés volt, amely kísértetiesen hasonlított a két szereplő korábbi, való életben történt konfliktusára. Kiara Lord nem is tagadta, hogy a múlt eseményei hatással voltak rá a felkészülés során: „Az én szerepem volt talán a legnehezebb. Az Andrással való múltkori veszekedés azért nyomokban bennem van, dolgozom rajta, dolgozom fel” – fogalmazott, hozzátéve, hogy mindez akaratlanul is segítette a jelenet hitelességét, hiszen a darabban is egy komoly érzelmi összecsapást kellett megjelenítenie.

Stohl András színészi játéka igazán bravúros volt

A szituáció pikantériáját tovább fokozta Kiara Lord múltja, hiszen Vivian figurája egy olyan nő, akit folyamatosan megbélyegeznek. A színpadon elhangzó párbeszéd ezért is ütött akkorát: „Azt kérdeztem tőle, hogy ha fűnek-fának elmondod, hogy kurva vagyok, akkor miért nem lehetek a saját ruháimban?” – hangzott el Vivian szájából, miközben ideges mozdulatokkal pakolt. Edward válasza kíméletlen volt.

Én nem játszom veled, Vivian, ez nem játék. Nem szívesen mondom ki, de nyilvánvaló tény, hogy kurva vagy, én alkalmaztalak egy hétre

– rikoltotta Stohl András Edwardként.

Stohl András láthatóan beleélte magát a szerepébe... (Fotó: TV2)

Hiába a zseniális alakítás, végül Böbe nyert

A jelenet végére teljesen elcsendesedett a villa, amikor Kiara Lord kimondta az utolsó, mindent lezáró mondatot: „Soha életemben nem bántottak meg úgy, mint ma délután.” Sokak szerint ebben a pillanatban már nem pusztán egy szerepet látott a közönség, hanem egy fájdalmasan őszinte érzelmi lenyomatot. Bár a produkció óriási sikert aratott, és Kiara Lord alakítása sokáig beszédtéma maradt, végül A Nagy Ő Oscar-díját Mezei Böbe nyerte el Stifler mamájaként, aki ellenálhatatlan volt a szerepében és a végén még szájon is csókolta Stoh Andrást, azaz Finchet.