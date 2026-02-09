Nem hiszed el, milyen vállalkozásba kezdett A Nagy Ő sztárja

Méltatlanul keveset beszélünk Győrfi Andreáról, aki A Nagy Ő vadonatúj évadában már a top 7 között van. A kiváló humorérzékkel rendelkező háromgyermekes édesanya nemcsak a műsorban mutatott őszinte, közvetlen személyisége miatt tűnik ki, hanem a mindennapi életében és a saját vállalkozásában is aktívan alakítja a jövőjét. A Stohl Andrással való találkozás során tapasztalt közvetlenség és figyelmesség mély nyomot hagyott benne, és inspirációt adott ahhoz, hogy a személyes fejlődését és az emberi kapcsolatokat is új szemszögből vizsgálja.

A Nagy Ő szereplője új vállalkozásba kezdett (Fotó: TV2)

Óriási ötlete támadt A Nagy Ő sztárjának

Amióta Andrea egyedül él, rengeteg tapasztalatot szerzett és ezekből merítve indították el üzlettársával az új társkereső vállalkozásukat: „Lelkileg nagyon jól vagyok, nagy utat tettem meg a műsor óta. Tényleg sínen van minden, tartalmas az életem, és van egy új cégem is” – mondta mosolyogva. Az új projekt egy mesterséges intelligenciára épülő társkereső alkalmazás, amelynek célja, hogy a párkeresést valóban személyessé és biztonságossá tegye. Andrea szerint az applikáció nem a futószalagszerű randikra épít: egyszerre mindig csak három emberrel lehet kapcsolatba lépni, és mindig csak egy személlyel lehet igazán ismerkedni.

Így valóban oda tudsz figyelni a másikra, és jobban megismerheted, mielőtt tovább lépsz. Nem lesz olyan, mint a Tinder és társai, ahol egyszerre sok emberrel beszélhetsz

– magyarázta.

Online csalás áldozata volt

A projekt létrejöttét személyes tapasztalatok is inspirálták: Andrea korábban áldozata volt online csalásoknak, így pontosan tudja, mennyire könnyű manipulálni az érzelmeket. Az új applikációban videós ellenőrzés garantálja a valódi felhasználókat, így minimalizálva a romantikus csalások és anyagi veszteségek kockázatát.

Ez az élmény adta az ötletet, hogy egy biztonságos, valós kapcsolatokra épülő platformot hozzunk létre”

– tette hozzá, és kiemelte, hogy a családja és üzlettársa teljes támogatását élvezi a projektben.

Vajon elnyeri Stohl András szívét?

A műsorban egyre előrébb jutó Andrea számára A Nagy Ő nem csupán a romantika lehetőségét jelenti, hanem a személyes fejlődés és az emberi kapcsolatok valódi terepét is. A nézők pedig izgatottan követik, hogyan bontakozik ki az életében a szerelem, az üzleti ambíció és az érzelmi érettség párhuzamosan, miközben egy innovatív társkereső applikáció révén másoknak is segíthet a valódi kapcsolatok megtalálásában.