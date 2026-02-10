Stohl András megbánta a döntését: Szeretne visszacsábítani egy lányt...

Óriási fordulat készül a TV2 A Nagy Ő című műsorában: a következő rózsaceremónia után elvileg már csak négy lány maradna a villában, de jön egy olyan csavar, ami mindent megváltoztathat. Stohl András ugyanis egy olyan döntés előtt áll, amely nemcsak a játék menetét, hanem a saját érzéseit is alapjaiban forgatja fel, és amelynek következményei messze túlmutatnak egy egyszerű ceremónián.
A műsor legújabb epizódjában kiderül, hogy Stohl András nem tud szabadulni a gondolattól: vajon helyesen döntött-e korábban egy ominózus esetben. A bizonytalanság egy beszélgetés során bukik ki belőle, amelyet Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetővel folytat:
Tudod mi jutott eszembe, hogy végig jól döntöttem-e? Nem követtem-e el hibát… lehet, hogy elengedtem valakit úgy, hogy nem kellett volna”
– fogalmaz Stohl, aki láthatóan komolyan vívódik.
Ramóna sem hagyja annyiban a dolgot, és a való élet logikáját hozza be a játékba: „Tegyél úgy, ahogy tennél a való életben. Stohl Andrásnak, ha hiányzik valaki, mit tesz?” – teszi fel a kérdést, amely végül döntésre kényszeríti a nagy Ő-t. Stohl András azonban még ekkor sem biztos magában: „De mi van, hogyha nem jön?” – hangzik el tőle a kétségbeesett kérdés, mielőtt végleg rászánná magát a lépésre.
A válasz végül egy látványos jelenetben érkezik meg: Stohl András szmokingot ölt, kezébe vesz egy hatalmas virágcsokrot, és elindul ahhoz a lányhoz, akit szeretne visszaédesgetni. A tét óriási, hiszen nemcsak arról van szó, hogy borulhat-e a rózsaceremónia utáni felállás, hanem arról is, hogy visszatérhet-e valaki a műsorba a célegyenesben, akiről már mindenki azt hitte, végleg kiesett.
Hogy kiről van szó, és vajon igent mond-e a váratlan felkérésre, az a TV2-n derül ki, 20:10-től. Annyi biztos: A Nagy Ő most érkezik igazán a legizgalmasabb szakaszába, ahol már minden döntésnek súlya van, és ahol egyetlen virágcsokor is mindent megváltoztathat.
