Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Stohl András megbánta a döntését: Szeretne visszacsábítani egy lányt...

A Nagy Ő-The Bachelor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 16:00
fordulatrózsaceremóniaNagy ŐStohl András
Előfordul, hogy rosszul döntünk, de csak később realizáljuk azt. Stohl Andrással is ez történt A Nagy Ő-ben, aki virágcsokorral próbálja visszahódítani azt a lányt, aki egyszer már elhagyta a villát.

Óriási fordulat készül a TV2 A Nagy Ő című műsorában: a következő rózsaceremónia után elvileg már csak négy lány maradna a villában, de jön egy olyan csavar, ami mindent megváltoztathat. Stohl András ugyanis egy olyan döntés előtt áll, amely nemcsak a játék menetét, hanem a saját érzéseit is alapjaiban forgatja fel, és amelynek következményei messze túlmutatnak egy egyszerű ceremónián.

Meggondolja magát a nagy Ő.
A Nagy Ő Stohl András miatt váratlan fordulatot vesz (Fotó: TV2)

Stohl András megbánta a döntését: Nagy csavar jön A Nagy Ő-ben

A műsor legújabb epizódjában kiderül, hogy Stohl András nem tud szabadulni a gondolattól: vajon helyesen döntött-e korábban egy ominózus esetben. A bizonytalanság egy beszélgetés során bukik ki belőle, amelyet Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetővel folytat: 

Tudod mi jutott eszembe, hogy végig jól döntöttem-e? Nem követtem-e el hibát… lehet, hogy elengedtem valakit úgy, hogy nem kellett volna” 

– fogalmaz Stohl, aki láthatóan komolyan vívódik.

Vajon mit tenne a való életben?

Ramóna sem hagyja annyiban a dolgot, és a való élet logikáját hozza be a játékba: „Tegyél úgy, ahogy tennél a való életben. Stohl Andrásnak, ha hiányzik valaki, mit tesz?” – teszi fel a kérdést, amely végül döntésre kényszeríti a nagy Ő-t. Stohl András azonban még ekkor sem biztos magában: „De mi van, hogyha nem jön?” – hangzik el tőle a kétségbeesett kérdés, mielőtt végleg rászánná magát a lépésre.

Stohl András szmokingban és rózsacsokorral igyekszik visszahódítani az egyik lányt.
Stohl András izgatottan érkezik a virágboltba (Fotó: TV2)

Este mindenre fény derül...

A válasz végül egy látványos jelenetben érkezik meg: Stohl András szmokingot ölt, kezébe vesz egy hatalmas virágcsokrot, és elindul ahhoz a lányhoz, akit szeretne visszaédesgetni. A tét óriási, hiszen nemcsak arról van szó, hogy borulhat-e a rózsaceremónia utáni felállás, hanem arról is, hogy visszatérhet-e valaki a műsorba a célegyenesben, akiről már mindenki azt hitte, végleg kiesett.

Hogy kiről van szó, és vajon igent mond-e a váratlan felkérésre, az a TV2-n derül ki, 20:10-től. Annyi biztos: A Nagy Ő most érkezik igazán a legizgalmasabb szakaszába, ahol már minden döntésnek súlya van, és ahol egyetlen virágcsokor is mindent megváltoztathat.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu