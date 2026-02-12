Mindent Stohl Andrásért: Kiara Lord kiejtette a legjobb barátnőjét A Nagy Ő-ből

Rendhagyó és eddig példátlan rózsaceremóniát láthattak a nézők A Nagy Ő legutóbbi adásában, amikor Kiara Lord a hatalom rózsájának birtokosaként nemcsak saját sorsáról, hanem Stohl András útjának alakulásáról is dönthetett. A helyzet súlyát jól mutatta, hogy nem egyszerű taktikai húzásról volt szó: Kiara nyíltan vállalta, hogy ezúttal nem önmagát, hanem a Nagy Ő érdekeit helyezi előtérbe. A döntés már a ceremónia elején érezhető feszültséget hozott, hiszen mindenki tudta, hogy bárhogyan is választ, annak komoly következményei lesznek a játék további menetére nézve.

A Nagy Ő-ben ezúttal Kiara Lord döntött egy lány sorsáról (Fotó: TV2)

Nagy Ő rózsaceremónia: Kiara Lord az eszére hallgatott

„Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy a szívemre hallgassak-e, vagy a tiédre” – mondta Kiara Lord Stohl Andrásra utalva, majd hozzátette:

Pontosan tudom, hogy ki az, aki a legnagyobb ellenfelem itt, és hogyha őt ejteném ki, akkor szerintem nem is lenne kérdéses, hogy ennek az útnak a végén én maradnék Andrásnak

– magyarázta a volt felnőttfilmes. Szavai világossá tették, hogy tudatosan mond le egy számára kedvezőbb forgatókönyvről: „Hogyha a szívemre hallgattam volna, akkor azt hiszem, nem okoztam volna nagy meglepetést, és Krisztát választottam volna, de szerintem Kriszta, neked maradnod kell, nem te kapod a fehér rózsát.”

Antal Gina elismerte, hogy jól döntött a barátnője

Kiara Lord végül nem húzta tovább az idegeket és színt vallott:

Egy olyan hölgy kapja ezt a rózsát, akit sajnálni fogsz, hogy távozik innen, de szerintem mindkettőtöknek így a helyes, az én választottam nem más, mint... Gina, te kapod a rózsát...

– zárta rövidre. Kiara meg is indokolta a választását, amikor Antal Ginát „levadászhatatlan vadnak” nevezte, aki szerinte csak fájdalmat okozott volna Stohl Andrásnak.

Antal Gina és Stohl András érzékeny búcsút vettek egymástól (Fotó: TV2)

Nem maradt benne harag

Antal Gina láthatóan megrendülten reagált: „Megdöbbentem Kiara döntésén, hogy félretette a saját érdekeit és Andrást helyezte előtérbe.” Stohl András sem maradt csendben, amikor Ginához fordult: „Ha megbántottalak, nagyon sajnálom, borzasztóan örülök, hogy megismertelek, nagyon remélem, hogy lesz olyan férfi, aki meg fogja nyitni a szívedet.” Mire Gina nevetve mondta: „Én ritka boldogtalanná tettelek volna téged.” A nagy Ő azt is elárulta, hogy ő maga is hasonlóan döntött volna ebben a helyzetben.