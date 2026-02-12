Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Mindent Stohl Andrásért: Kiara Lord kiejtette a legjobb barátnőjét A Nagy Ő-ből

2026. február 12. 07:30
Kiara Lord váratlan személy ellen használta fel a hatalom rózsáját. A Nagy Ő egyik legnagyobb esélyese távozott a műsorból.
Bors
Bors

Rendhagyó és eddig példátlan rózsaceremóniát láthattak a nézők A Nagy Ő legutóbbi adásában, amikor Kiara Lord a hatalom rózsájának birtokosaként nemcsak saját sorsáról, hanem Stohl András útjának alakulásáról is dönthetett. A helyzet súlyát jól mutatta, hogy nem egyszerű taktikai húzásról volt szó: Kiara nyíltan vállalta, hogy ezúttal nem önmagát, hanem a Nagy Ő érdekeit helyezi előtérbe. A döntés már a ceremónia elején érezhető feszültséget hozott, hiszen mindenki tudta, hogy bárhogyan is választ, annak komoly következményei lesznek a játék további menetére nézve.

Egyedülálló Nagy Ő-t láthattunk, ahol az egyik szereplő dönthetett a játék alakulásáról.
A Nagy Ő-ben ezúttal Kiara Lord döntött egy lány sorsáról  (Fotó: TV2)

Nagy Ő rózsaceremónia: Kiara Lord az eszére hallgatott

„Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy a szívemre hallgassak-e, vagy a tiédre” – mondta Kiara Lord Stohl Andrásra utalva, majd hozzátette:

Pontosan tudom, hogy ki az, aki a legnagyobb ellenfelem itt, és hogyha őt ejteném ki, akkor szerintem nem is lenne kérdéses, hogy ennek az útnak a végén én maradnék Andrásnak

– magyarázta a volt felnőttfilmes. Szavai világossá tették, hogy tudatosan mond le egy számára kedvezőbb forgatókönyvről: „Hogyha a szívemre hallgattam volna, akkor azt hiszem, nem okoztam volna nagy meglepetést, és Krisztát választottam volna, de szerintem Kriszta, neked maradnod kell, nem te kapod a fehér rózsát.”

Antal Gina elismerte, hogy jól döntött a barátnője

Kiara Lord végül nem húzta tovább az idegeket és színt vallott: 

Egy olyan hölgy kapja ezt a rózsát, akit sajnálni fogsz, hogy távozik innen, de szerintem mindkettőtöknek így a helyes, az én választottam nem más, mint... Gina, te kapod a rózsát...

– zárta rövidre. Kiara meg is indokolta a választását, amikor Antal Ginát „levadászhatatlan vadnak” nevezte, aki szerinte csak fájdalmat okozott volna Stohl Andrásnak.

Elbúcsúzott egymástól Antal Gina és Stohl András
Antal Gina és Stohl András érzékeny búcsút vettek egymástól (Fotó: TV2)

Nem maradt benne harag

Antal Gina láthatóan megrendülten reagált: „Megdöbbentem Kiara döntésén, hogy félretette a saját érdekeit és Andrást helyezte előtérbe.” Stohl András sem maradt csendben, amikor Ginához fordult: „Ha megbántottalak, nagyon sajnálom, borzasztóan örülök, hogy megismertelek, nagyon remélem, hogy lesz olyan férfi, aki meg fogja nyitni a szívedet.” Mire Gina nevetve mondta: „Én ritka boldogtalanná tettelek volna téged. A nagy Ő azt is elárulta, hogy ő maga is hasonlóan döntött volna ebben a helyzetben.

Kiara Lord  tehát kénytelen volt kiejteni Antal Ginát A Nagy Ő-ben – egy olyan forgatókönyv valósult meg, amire valóban senki sem számított.  Ezután már csak az a kérdés, hogy mi jöhet még, hová lehet fokozni az izgalmakat, amik már most is a tetőfokára hágnak...

 

