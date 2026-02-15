Kiss Kriszta, A Nagy Ő győztese: „Nem hiszek az első látásra szerelemben”

Január 26-án indult útjára A Nagy Ő legújabb évada a TV2-n, ahol húsz lány szállt ringbe Stohl András kegyeiért. Köztük volt a csinos és magabiztos Kiss Kriszta, akiből már az első percben sugárzott a magabiztosság és a nőiesség. Most a hot! magazinnak mesélt a női önbizalom fontosságáról az évad győztese.

Kiss Kriszta nem hisz az első látásra szerelemben (Fotó: MATE KRISZTIAN / hot! magazin)

Kiss Kriszta részéről ez azonban nem szerep: ő a hétköznapokban is pontosan ilyen – olyannyira, hogy márciusban könyve jelenik meg a női önbizalomról.

Nagyon empatikus ember vagyok. Régen mindenkinek odaadtam mindenemet, legyen az ruha, cipő vagy pénz. Még az utolsó húsz forintomon is másnak vettem kiflit. Anyukám mondott erre egy mondatot, amit soha nem felejtek el: „Te vagy a legfontosabb, lányom”. Ez nekem annyira bevésődött, hogy onnantól kezdve én is egy picit másképp kezdtem el látni magamat. Ugyanúgy szeretem a barátaimat, és ugyanúgy megadnék nekik bármit, de magamat helyezem az első helyre

– kezdte Kriszta a hot! magazinnak.

Kiss Kriszta fitneszversenyzőként is ismert (Fotó: hot! magazin/archív)

Kiss Kriszta párjáért tűzön-vízen átmegy

Mindenki máshogy viselkedik, amikor a rózsaszín ködtől nem látja a valóságot. Sokan ilyenkor félresöpörnek minden kétséget, ha a párjukról van szó. Kriszta azonban minden helyzetben kiáll amellett, akit szeret.

Egy szerelemben hűséges vagyok, és tűzön-vízen átmegyek a páromért, sőt már-már védelmező szerepben is vagyok. Senki sem mondhat rá rosszat, és maximálisan kiállok mellette. Nem tudom napokban mérni, mennyi idő, amíg kialakul valaki iránt egy vonzalom, de nem hiszek az első látásra szerelemben. Szimpátia az előjöhet, akivel jók a rezgéseim, de én először kapcsolódok. A műsorban is ezt láthatják a nézők: nem ugrok senki nyakába a lányok közül. Kiszűröm, ki szimpatikus, akivel pedig jók a rezgéseim, ahhoz közeledek

– árulta el Kiss Kriszta, A Nagy Ő győztese.

A Nagy Ő versenyzői komoly próbatételek elé vannak állítva (Fotó: hot! magazin/TV2)

„Tükröződik valakin az, hogy mire helyezi a hangsúlyt”

A Nagy Ő nyertese többször is megégette magát az emberi kapcsolataiban, emiatt ma már sokkal körültekintőbb és tapasztaltabb.

Sok pofont kaptam az élettől, hiszen az elsőből sosem tanul az ember. Nem tudom, ki hisz az energiákban, de tükröződik valakin az, hogy mire helyezi a hangsúlyt. Ha te úgy indítod a reggeledet, hogy felhívod az öt pletykás barátnődet, és beszélgetsz velük, majd utána elindulsz egy bevásárlóközpontba, az emberek látják rajtad, hogy le vagy szívva, nem sugárzol. Ellenben ha ez kimarad, akkor sokkal többen érezni fogják a jelenlétedet, mert megmarad az energiád

– tette hozzá.