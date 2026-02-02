Izzasztó romantika a Nagy Ő-ben: Stohl András szerelmet vallott Kiara Lordnak?

Stohl András és Kiara Lord randija A Nagy Ő-ben nem ért véget a Sztárban Sztár All Stars forgatásán. A páros romantikus vacsorára indult, ahol a villán kívüli légkörben folytatódott a köztük érzékelhető különleges dinamika. A nap eseményei és a show adta izgalmak olyan vallomást csikartak ki Stohl Andrásból, ami mindenkit megdöbbentett.

A Nagy Ő randiján Stohl András váratlanul megnyílt (Fotó: TV2)

Nagy Ő: Kiara Lord jó benyomást keltett Stohl barátainál

Kiara Lord elmondta, hogy számára elképesztő élmény volt a Sztárban Sztár All Stars forgatása: fantasztikusan szórakozott, és élőben is megtapasztalhatta, mennyire tisztelik és támogatják a sztárok a nagy Ő-t a műsor során: „Jó volt látni, hogy körbe ugrálnak, és mindenki figyel rád” – mesélte Stohl Andrásnak.

Liptai Claudia és Till Attila is teljes mértékben elfogadta Kiarát, előítélet nélkül, ami segített neki oldódni és felszabadultan élvezni az estét. Azonban a randiig vezető út igencsak rögös volt: Kiara Lord ugyanis a randi lehetőséget "lopással" szerezte meg, ugyanis elorozta a sárga rózsát Mezei Böbétől, aki egy játékban nyert teljesen becsületes úton, viszont Kiara szemrebbenés nélkül élt a sárga rózsa erejével.

Váratlan vallomást tett Stohl András...

A vacsorán Stohl András ámult és bámult, azon, hogy Kiara Lord mennyire éretten látja az egész párkeresési folyamatot, aki tósztot mondott a nagy Ő-re, hogy találja meg az igazit, de egyben önmagát is. A híres színművész letaglózott és ezt mondta:

Te egy nagyon jó csaj vagy… nagyon beléd lehetne szeretni. Valaki egyszer nagyon, nagyon beléd fog szeretni, és szerintem nagyon boldog tudsz vele lenni. És még az is lehet, hogy én leszek az

– vallotta be Stohl András Kiarának.

Kiara egy lépéssel a többiek előtt jár?

A páros közötti vonzalom ezzel új szintet lépett, pedig eddig is nagy volt köztük a harmónia, elég, ha a múltkori egymástól vett "szagmintára" gondolunk. A Nagy Ő következő adása pedig minden bizonnyal újabb drámai és romantikus pillanatokat hoz majd. Az előzetesből például azt is láthattuk, hogy érkezik egy új szereplő, ami minden megváltoztathat, még Kiara Lord biztosnak látszó helyét is felboríthatja.