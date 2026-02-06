Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
A Nagy Ő: "Neked jó volt legalább?" – szaladt ki Stohl András száján

Bachelor – A Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 11:15
randiStohl András
Igencsak bizarr pillanatok vártak Stohl Andrásra.

Igencsak különlegesen alakul eddig A Nagy Ő 2026-os évada: Stohl András kegyeiért különleges társaság verseng.

Stohl Andrásra igen különleges vakrandi várt A Nagy Ő adásában
Stohl Andrásra igen különleges vakrandi várt A Nagy Ő adásában Fotó: TV2

A színész vitte már a kiválasztottjait személyre szabott randikra – Évivel például edzettek, ami közben Stohl meg is csodálhatta a feleségjelölt igencsak látványos dekoltázsát, az egyébként igen magabiztos Kiara Lordot pedig sikerült kizökkentenie Liptai Claudia segítségével –, most azonban a hölgyeken volt a sor, hogy kényeztessék a férfit. Ráadásul mindezt vakon! Stohl András szemét ugyanis bekötötték a feladathoz, a hölgyek pedig egy szót sem szólhattak, így a nagy Ő tényleg vakon tapogatózott.

Stohl Andrást vakon kényeztették A Nagy Ő versenyzői

Igencsak vegyesre sikerült a feladat megoldása, ráadásul közben a nézők és a többi versenyző azt is láthatta, mennyire megy fel András pulzusa a látatlan "meglepetéseknek" hála.

"Haldoklik, vagy mit csinál?" 

"Megszagolta!"

"Júúúúj!" - kommentálták a lányok.

Volt egyébként, aki csak sétált Stohl körül, más buborékokat fújt, Böbe azonban úgy tűnt, mintha megharapná a színész ujját, aki később vissza is kérdezett: 

Neked jó volt legalább? Jó volt???

 

Míg egy másik lány akciója után ez szaladt ki belőle: "Szerintem ez nem a te feladatod!"

 

