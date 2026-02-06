Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Stohl András reagált Nagy Ő Böbe könnyeire: "Nekem pasiként kell ezt végignézni!"

2026. február 06.
Megrázó pillanatok A Nagy Ő adásában.

Meglepetésvendég érkezett A Nagy Ő szereplői közé: a mentalista Danny Blue tett tiszteletét, aki rögtön ki is elemezte Böbét, felfedve a lány lelki világát.

Stohl Andrást is megrázta Nagy Ő Böbe és Danny Blue beszélgetése
Stohl Andrást is megrázta Nagy Ő Böbe és Danny Blue beszélgetése  Fotó: TV2

Danny Blue azonnal átlátott Nagy Ő Böbén

A mentalistának egy pillanat alatt egyértelmű lett: Böbe úgy vágott bele A Nagy Ő 2026-os évadába, hogy minden róla fog szólni, azonban később keserűen kellett tapasztalnia, hogy ez nem így lett, és mások rabolták el a reflektorfényt előle. Danny Blue szavai hatására Böbe sírva is fakadt.

Teljesen beleadtad magad, kitártad a szíved. És tündökölsz, de belül meg érzed ezt a kettősséget - magyarázta Danny, amire Böbe is csak bólogatni tudott.

"Andris, engem megvisel ez az egész" - fakadt ki Lékai-Kiss Ramónából a beszélgetést hallgatva.

"Gondold át, nekem pasiként kell ezt végignézni" - felelt Stohl András.

