Stohl András megszólalt a Nagy Ő-ről! „Kapcsolatfüggő vagyok, fontos, hogy valaki szeressen!”

Stohl András jelenleg a Nagy Ő műsorában próbál szerencsét, hogy megtalálja élete szerelmét. Ám ez nem volt egy könnyű döntés a színész számára, mivel elmondása szerint sokat tanakodott, amikor felkérték erre a szerepre. De hogy miért is vállalta el a realityt, erről részletesen beszámolt Till Attila podcast műsorában.

Stohl András Nagy Ő-ben való szereplése nem olyan egyszerű, mint sokan gondolják (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl András feleségeiről is vallott

Számomra a legnagyobb nehézség az, hogy nem szeretek fájdalmat okozni. Pedig eddigi életem során rengeteg fájdalmat okoztam, főleg a feleségeknek és ennek most iszom meg a levét. Most van az, hogy én maradtam egyedül. Jelenleg a saját drogrehabomon vagyok, ami a kapcsolatfüggőségből való kilábalás

– mondta az Optima Zóna podcast műsorában a TV2 Nagy Ő-je.

A színész már korábban is bűnhődött élete során, aminek egyik legfájdalmasabb időszaka még házassága alatt történt. „Azt hiszem, hogy én most vezeklek. Korábban, amikor hét hónapig tiszta voltam, akkor is ezt éreztem. Akkor azt hittem, hogy képes vagyok megmenteni a házasságomat. Sajnos ez nem sikerült” - árulta el őszintén Stohl András.

Stohl András függőségei közül jelenleg a kapcsolatfüggőséggel küzd a legtöbbet (Fotó: Máté Krisztián)

Stohl Andrásnak szüksége volt a Nagy Ő-re

Függő típus vagyok és ez azt jelenti, hogy kapcsolatfüggő is vagyok. Nekem fontos az, hogy valaki szeressen. Ha viszont tisztában vagyok azzal a munkával, amit letettem az asztalra, legyen ez színház vagy reality, akkor nem érdekel, hogy mit mondanak a kommentelők

– fejtette ki a műsorvezető.

A rajongók a legtöbbször arra kíváncsiak, hogy miért vállalta el a Nagy Ő műsorát. „Sokat gondolkodom azon, hogy mit válaszoljak ezekre a kérdésekre. Nyilván számít az is, hogy olyan élethelyzetben voltam, hogy elváltam és szükségem volt erre a műsorra, akár anyagilag, akár érzelmileg. Viszont engem bedarált ez a műsor. Elkezdett behúzni és pszichésen érdekelni és ez egy iszonyatosan nehéz meló. Itt azért 19 emberrel kell időt tölteni és vannak olyan emberek, akiknél látod, hogy nincs értelme az egésznek. Ezekkel a hölgyekkel ugyanolyan tisztelettel kell bánnom és ugyanúgy kapcsolatot kell teremtenem, mint másokkal” - emelte ki a Nagy Ő-vel kapcsolatban Stohl András.