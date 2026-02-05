„Gyerünk át a kanapéra...” – Stohl András nem fogta vissza magát A Nagy Ő-ben

A Nagy Ő szerdai epizódja igazi érzelmi hullámvasutat hozott, amikor a műsorban megjelent Kriszta, aki láthatóan azonnal felkeltette Stohl András figyelmét. A színész-műsorvezető reakciója sokatmondó volt: mintha egy pillanat alatt kizárta volna a külvilágot, amint megpillantotta a csinos jelentkezőt.
Kriszta eredetileg azért érkezett, hogy tanácsokkal segítse A Nagy Ő-t az ismerkedésben, ám a találkozás gyorsan más irányt vett. András nem is próbálta leplezni, mennyire hatással van rá a lány megjelenése és kisugárzása.
A beszélgetés még el sem mélyült igazán, amikor Stohl András máris egy jóval intimebb, meghittebb helyzetet javasolt, és a kanapéra hívta Krisztát.
„Figyelj, ne játsszuk ezt, hogy itt üldögélünk. Gyerünk át a kanapéra, és bújjunk össze”
– hangzott el a műsorban, majd a páros kényelmesen elhelyezkedett.
Kriszta később úgy fogalmazott, annyi dicséretet kapott Andrástól, hogy ő maga is zavarba jött. Elmondása szerint ekkor érezte igazán, mennyire erősen hat a férfira a nőiessége.
A tervezett tanácsadásból végül nem sok valósult meg, ám Stohl András saját bevallása szerint ezt egyáltalán nem bánta. A jelenet után sokakban felmerült a kérdés, vajon tényleg különleges kapcsolat alakulhat-e ki a kamerák előtt, írja a Tények.
Az biztos, hogy András viselkedéséből ítélve Kriszta nem csupán egy volt a sok jelentkező közül: a műsorvezető reakciói alapján a lány képes volt igazán felkavarni A Nagy Ő érzelmeit. A folytatás a jelek szerint további izgalmas pillanatokat tartogat.
