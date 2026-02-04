Meztelenkedés a Nagy Ő-ben – Böbe az első, aki levetkőzteti Andrást: szó szerint lehull a lepel

A Nagy Ő mai epizódja bebizonyítja, hogy a romantika néha a legmeglepőbb helyzetekben születik. Stohl András és Böbe találkozása egyszerre hoz kellemetlenséget, kacagást és fülledt pillanatokat.
Nagy Ő Stohl András úgy tűnik, egyre fesztelenebbül érzi magát a szerepében, hiszen a mai adásban az egyik legpikánsabb jelenet bontakozik ki, amikor Nagy Ő Böbével bepótolják azt a bizonyos randit, amely korábban Kiara Lord közbelépése miatt maradt el. Kiara ugyanis lecsapta András kezéről Böbét, és elhappolta a közös programot, ám most eljött az idő a kárpótlásra. A Stohl Buci randireceptje ezúttal szokatlan: a színész úgy dönt, számára az lenne a tökéletes program, ha Böbe – aki civilben masszőr – megmutatná, mit tud. Böbe pedig kifejezetten lelkesen fogadja a különös randevú ötletet. A masszázságyon már az elején elszabadul a hangulat. „Nadrág az rajtad marad?” – kérdezi Böbe, mire András lazán odaveti: „Letolhatod, ha akarod, azért olyan nagyon nem félek.” És tényleg nem. A nadrág lecsusszan András ülepéről, az alsó fertáj kivillan, de senki nem jön zavarba. Sőt, nevetés és ugratás követi a jelenetet, Böbe pedig apait-anyait belead a hát-váll kényeztetésbe.
A jókedv odáig fajul, hogy Böbe az altáj állapotát is megjegyzi, sőt intimebb kérdés is elhangzik:
Figyelj már, Te gyantáztatod, vagy mi? Nincs rajta semmi szőr?
A sejhaj körüli diskurzus csak tovább fűti a helyzetet, miközben András szerint ebben a szituban lehet igazán jót beszélgetni.
A mai adásban kiderül, meddig jutnak ezen a különleges randin, ahol minden kétséget kizáróan forrni fog a levegő kettejük között. Egy biztos: a Nagy Ő 2026-os évadában már csak 10 hölgy versenyez András kegyeiért, és az ismerkedés következő fázisai egyre merészebb és közvetlenebb helyzeteket szülnek...
