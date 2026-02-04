Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ráhel, Csenge névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meztelenkedés a Nagy Ő-ben – Böbe az első, aki levetkőzteti Andrást: szó szerint lehull a lepel

flört
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 18:25
erotikus jelenetNagy ŐmeztelenségStohl Andrásmasszázs
Pillanatok alatt felforr a levegő a villában, amikor Böbe elmaradt randija pótlásra kerül a mai adásban. A Nagy Ő ritkán látott intimitást hoz, amikor a két szereplő igazán közel kerül egymáshoz.
K. G.
A szerző cikkei

A Nagy Ő mai epizódja bebizonyítja, hogy a romantika néha a legmeglepőbb helyzetekben születik. Stohl András és Böbe találkozása egyszerre hoz kellemetlenséget, kacagást és fülledt pillanatokat.

A Nagy Ő mai adásában Stohl András úgy döntött, mindenkivel bepótolja a randevút egy nap alatt, így természetesen Böbére is sor kerül.
A Nagy Ő mai adásában Stohl András bepótolja Böbével az elmaradt randevút, amit forró pillanatokat szül (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő eddigi legforróbb jelenete következik

Nagy Ő Stohl András úgy tűnik, egyre fesztelenebbül érzi magát a szerepében, hiszen a mai adásban az egyik legpikánsabb jelenet bontakozik ki, amikor Nagy Ő Böbével bepótolják azt a bizonyos randit, amely korábban Kiara Lord közbelépése miatt maradt el. Kiara ugyanis lecsapta András kezéről Böbét, és elhappolta a közös programot, ám most eljött az idő a kárpótlásra. A Stohl Buci randireceptje ezúttal szokatlan: a színész úgy dönt, számára az lenne a tökéletes program, ha Böbe – aki civilben masszőr – megmutatná, mit tud. Böbe pedig kifejezetten lelkesen fogadja a különös randevú ötletet. A masszázságyon már az elején elszabadul a hangulat. „Nadrág az rajtad marad?” – kérdezi Böbe, mire András lazán odaveti: „Letolhatod, ha akarod, azért olyan nagyon nem félek.” És tényleg nem. A nadrág lecsusszan András ülepéről, az alsó fertáj kivillan, de senki nem jön zavarba. Sőt, nevetés és ugratás követi a jelenetet, Böbe pedig apait-anyait belead a hát-váll kényeztetésbe.

András fesztelenül fekszik majd Böbe kezei alatt (Fotó: Mediaworks Archív)

„Figyelj már, Te gyantáztatod”

A jókedv odáig fajul, hogy Böbe az altáj állapotát is megjegyzi, sőt intimebb kérdés is elhangzik

Figyelj már, Te gyantáztatod, vagy mi? Nincs rajta semmi szőr?

 A sejhaj körüli diskurzus csak tovább fűti a helyzetet, miközben András szerint ebben a szituban lehet igazán jót beszélgetni.

A mai adásban kiderül, meddig jutnak ezen a különleges randin, ahol minden kétséget kizáróan forrni fog a levegő kettejük között. Egy biztos: a Nagy Ő 2026-os évadában már csak 10 hölgy versenyez András kegyeiért, és az ismerkedés következő fázisai egyre merészebb és közvetlenebb helyzeteket szülnek...

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu