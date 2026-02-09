Antal Gina kitálalt Stohl Andrásról: „Teljes mértékben eldőlt, hogy András és köztem soha nem lesz semmi"

Komoly fordulatot vett A Nagy Ő legutóbbi adása, amikor Antal Gina számára végleg elbillent a mérleg, és sajnos nem Stohl András javára. A korábban még ígéretesnek tűnő kapcsolat egyetlen beszélgetés alatt vált bizonytalanná, majd gyakorlatilag lezárttá, miután olyan mondatok hangzottak el, amelyek Gina szerint nemcsak fájóak voltak, hanem a köztük formálódó bizalom alapjait is megrengették. Mindez egy érzelmileg és fizikailag is kimerítő nap végén történt, miután Gina egy közel három és fél órás színházi előadást is végignézett, amelynek főszereplője maga Stohl András volt.

„Abban reménykedem, hogy ha te tényleg kinyílsz, akkor te valami egész brutális párom lehetsz…” – fogalmazott Stohl András, majd később azt is elmondta, hogy ebben az esetben Gina akár Kiss Kriszta vagy Kiara Lord előtt is befutó lehetne. Gina számára ezek a mondatok egyszerre hatottak elismerően és riasztóan: „Meglepett András azzal, hogy azt mondta: ha én meg tudnék nyílni, akkor befutó lehetnék. Ez egyrészt nagyon jólesett a nőiességemnek és nekem, viszont olyan kétségeket ébresztett bennem, hogy ő feltétel nélküli szeretetet vár el, de közben feltételekhez szabja a saját szeretetét.”

A bizalom innentől gyorsan szertefoszlott:

Nekem az jött le, hogy nem tudnék Andrásban megbízni hosszú távon, mert azt éreztem ezzel a mondatával, hogy ha nem vagy tökéletes, akkor cserélhető vagy

– árulta el Gina, aki szerint ez a gondolat mindent felülírt: „Teljesen elvesztette a bizalmamat. Örültem annak, hogy őszinte volt, mert ha nem tetszenék neki nőként, akkor nem érdekel­ném, de ez így együtt túl sok volt.”

A beszélgetés után Gina teljesen megváltozott: „Itt visszahúzódtam a csigaházamba, és köszönöm szépen, én ezt itt lezártam” – szögezte le. Stohl András ezzel szemben úgy fogalmazott, hogy számára mindig is fontos volt a vizualitás, és soha nem titkolta, hogy egy gyönyörű nő hozzátartozik az életéhez. Hisz abban, hogy smirgliből is lehet selyemkesztyűt csinálni. Gina erre keményen reagált:

Van egy nagyon rossz hírem András számára: ahogy öregszem, nem leszek szebb, a szépség elmúlik, a személyiségem viszont marad...

– árulta el kendőzetlenül.