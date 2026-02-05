Rút kiskacsából lett A Nagy Ő sztárja Kiara Lord: "Egyáltalán nem érdekelnek az emberek!"

A tévéképernyőn és a közösségi médiában is határozott, magabiztos nőként ismerhette meg a közönség Kiara Lord személyiségét. A fiatal nő nemcsak a műsorban, hanem az interjúiban is rendszeresen felvállalja a véleményét, még akkor is, ha emiatt támadások érik. Szerinte ugyanis Magyarországon még mindig tabunak számít az egészséges önszeretet.
Kiara Lord A Nagy Ő szereplőjeként rendszeresen felkavarja az állóvizet, amiért rengeteg negatív visszajelzést kap.
Szerintem amiket kimondok a műsor során, azt sok más ember is gondolja, de nem merik kimondani. Félnek, hogy bunkó lesz, pedig valójában ugyanazt gondolják, mint én. Ezek az emberek még nem jutottak el erre a szintre
– mesélte TikTokon. A sztár szerint sokan azért támadják az önbizalommal teli embereket, mert saját magukkal sincsenek kibékülve.
A Borsnak adott interjújában Kiara Lord azt is elmondta, hogy mindig is határozott személyiség volt, és ezen nem is akar változtatni.
„Elég makacs és önfejű vagyok. Mindig is ilyen voltam, ellentmondást nem tűrő, és mindig azt akarom, hogy az legyen, amit én szeretnék. Soha nem hunyászkodtam meg, inkább trendteremtő voltam. Mindig az lesz, amit én akarok, ez a lényeg” – mondta.
Szerinte számára az a legfontosabb, hogy belül rendben legyen önmagával, és pontosan megvan az oka, miért zavarja az embereket, hogy szépnek tartja magát.
Egyáltalán nem érdekelnek az emberek, nekem az a fontos, hogy én hogy érzem magam. Persze, valamennyire fontosak a visszajelzések, de inkább csak a férfiak részéről. Én azt gondolom, hogy az embernek magát kell szeretnie, és az, hogy mit gondolnak rólam, az teljesen hidegen hagy. Szerintem ez azért vált ki az emberből ellenszenvet, mert ők is szeretnék magukat szeretni, csak egyszerűen nem tudják. Ha valaki viszont szereti magát, azt rögtön megbélyegzik, önteltnek, beképzeltnek tartják, pedig valójában csak ezt az érzést irigylik, ami nekem megvan. Aki nem utálja magát, azt nem szeretik, és azt akarják, hogy neki is rossz legyen
– fogalmazott.
Kiara Lord szerint az önbizalma nem egyik napról a másikra alakult ki, fiatalabb korában neki is voltak bizonytalan időszakai.
„Gimnáziumi éveim alatt rút kiskacsa voltam, ilyen fázisa is van az életemnek. De szerencsére ezt kinőttem, és utána úgy alakítottam a külsőmet, ahogy szerettem volna. Azóta tökéletesen elégedett vagyok” – mesélte. Úgy érzi, ez az út segített neki abban, hogy ma már magabiztosan vállalja önmagát.
Az őszinteség azonban sokszor konfliktusokat is szül. Kiara Lord szerint mégsem érdemes visszafogni magunkat.
Nem hiszek a megbánásban, nem vagyok ilyen ember, és egy felesleges érzésnek tartom. Tanulni persze kell belőle, de nem bánok semmit. Amit kimondok, azt úgy gondolom
– mondta.
Azt sem tagadja, hogy néha kemény szokott lenni másokkal.
Szándékosan is tudok megbántani embereket, de alapvetően nem foglalkozom másokkal. Ha viszont olyan a helyzet, akkor tudok nagyon gonosz lenni. Egyszerűen ilyen a személyiségem. Nem szeretek a sarokban dísznövényként élni, úgyhogy, ha van rá lehetőség, meg tér, akkor szeretem borzolni a kedélyeket
– zárta gondolatait Kiara Lord.
