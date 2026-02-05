Rút kiskacsából lett A Nagy Ő sztárja Kiara Lord: "Egyáltalán nem érdekelnek az emberek!"

A tévéképernyőn és a közösségi médiában is határozott, magabiztos nőként ismerhette meg a közönség Kiara Lord személyiségét. A fiatal nő nemcsak a műsorban, hanem az interjúiban is rendszeresen felvállalja a véleményét, még akkor is, ha emiatt támadások érik. Szerinte ugyanis Magyarországon még mindig tabunak számít az egészséges önszeretet.

Kiara Lord nem kertel, mindig kimondja, amit gondol, nem érdekli mások véleménye (Fotó: Facebook)

Kiara Lord: „Az legyen, amit én szeretnék!”

Kiara Lord A Nagy Ő szereplőjeként rendszeresen felkavarja az állóvizet, amiért rengeteg negatív visszajelzést kap.

Szerintem amiket kimondok a műsor során, azt sok más ember is gondolja, de nem merik kimondani. Félnek, hogy bunkó lesz, pedig valójában ugyanazt gondolják, mint én. Ezek az emberek még nem jutottak el erre a szintre

– mesélte TikTokon. A sztár szerint sokan azért támadják az önbizalommal teli embereket, mert saját magukkal sincsenek kibékülve.

Kiara Lord Stohl András kegyeiért szállt harcba, szabályosan izzik közöttük a levegő (Fotó: TV2)

A Borsnak adott interjújában Kiara Lord azt is elmondta, hogy mindig is határozott személyiség volt, és ezen nem is akar változtatni.

„Elég makacs és önfejű vagyok. Mindig is ilyen voltam, ellentmondást nem tűrő, és mindig azt akarom, hogy az legyen, amit én szeretnék. Soha nem hunyászkodtam meg, inkább trendteremtő voltam. Mindig az lesz, amit én akarok, ez a lényeg” – mondta.

Szerinte számára az a legfontosabb, hogy belül rendben legyen önmagával, és pontosan megvan az oka, miért zavarja az embereket, hogy szépnek tartja magát.

Egyáltalán nem érdekelnek az emberek, nekem az a fontos, hogy én hogy érzem magam. Persze, valamennyire fontosak a visszajelzések, de inkább csak a férfiak részéről. Én azt gondolom, hogy az embernek magát kell szeretnie, és az, hogy mit gondolnak rólam, az teljesen hidegen hagy. Szerintem ez azért vált ki az emberből ellenszenvet, mert ők is szeretnék magukat szeretni, csak egyszerűen nem tudják. Ha valaki viszont szereti magát, azt rögtön megbélyegzik, önteltnek, beképzeltnek tartják, pedig valójában csak ezt az érzést irigylik, ami nekem megvan. Aki nem utálja magát, azt nem szeretik, és azt akarják, hogy neki is rossz legyen

– fogalmazott.