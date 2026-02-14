50 Cent nótával készül A Nagy Duettre Lakatos Laci: „Énekelni sem tudok, de a rap még nehezebb!”

A TV2 látványos show-műsora, A Nagy Duett idén is hatalmas érdeklődés mellett tér vissza a képernyőre. Profi énekesek és zenei téren amatőr hírességek együtt lépnek majd színpadra, így a versenyben nemcsak a tehetség, hanem a szórakoztató faktor is izgalmasnak ígérkezik. A humorista Lakatos Laci Tolvai Reni oldalán vállalta a kihívást, és már most sejteni lehet, hogy produkciójuk nem mindennapi pillanatokat tartogat.
A műsor idei évadában több olyan páros is színpadra lép, akik már a rajt előtt komoly esélyesnek számítanak. Norbi Jr. és partnere Lengyel Johanna a fiatalos lendületet képviselik, a Bódi tesók énekhangjára mindenki kíváncsi, míg Fekete Pákó neve garantálja a szórakoztató pillanatokat. A mezőny sokszínűsége miatt nehéz megjósolni, hogy a kimagasló énektudás vagy a látványos show és a humor viszi majd sikerre a versenyzőket. A nézők különösen kíváncsiak azokra, akik nem énekesként váltak ismertté. Lakatos Laci humoristaként már bizonyította, hogy képes megnevettetni az országot, most azonban teljesen új szerepben próbálja ki magát.
Tolvai Reni partnereként a világhírű 50 Cent, Candy Shop című nótájával lép színpadra először, ami egyszerre hatalmas lehetőség és komoly kihívás. A felkészülés során hamar kiderült számára, hogy a feladat nem lesz egyszerű, ugyanis rögtön a rap műfajában kell bizonyítania.
Énekelni sem tudok, de szerintem a rap még nehezebb. Bár könnyűnek hangzik, de nagyon nem az. De a kihívásokat szeretem, úgyhogy örültem is neki, mert ez bizony tényleg nagy feladat. Van egy pozitív sztereotípia, hogy nekem biztos jó a ritmusérzékem. Zenész családom van, úgyhogy nagyon ciki lesz, ha véletlenül nem találom az ütemet
– mondta Lakatos Laci, majd elárulta, hogy keményen dolgozik, hogy a produkció minél jobban süljön el.
„Nagyon gyakorlok. Az biztos, hogy ha vége lesz a produkciónak, akkor úgy fogok lejönni a színpadról, hogy ennyire voltam képes és tisztességesen odaraktam magam. Ezt már most tudom garantálni. Az, hogy ez az emberekből milyen reakciót fog kiváltani, vagy mennyire értékelik, az már szubjektív, ez rájuk van bízva. De a munkát beletettem, azt nem veheti el senki” – mondta Laci, A Nagy Duett 2026 versenyzője.
Lacinak a nagyívű dalolással egyelőre várnia kell.
„Az énekléssel még sehogy nem állok, mert egyelőre a rappel szenvedek. Bízom benne, hogy továbbjutunk és ráfeküdhetek az énektanulásra. A skálázások egyelőre nagyjából kimaradtak, úgyhogy még nem tudja senki, hogy reménytelen vagyok, de nemsokára már az is kiderülhet” – mondta nevetve Lakatos Laci.
A humorista ugyan tisztában van a hiányosságaival, de nem fél nagyot álmodni.
Andrea Bocellinek vannak kisebb ívű nótái, azt szívesen bevállalnám. De egyébként megígértem Reninek, ha véletlenül eljutunk a döntőbe, akkor a Szépség és a Szörnyeteget elnyomjuk, angolul. Én mindent bevállalok, ha az emberek szórakoznak és szeretik, akkor miért ne
– tette hozzá.
A Nagy Duett új évada tehát nemcsak a zenei teljesítményekről, hanem a bátorságról, öniróniáról és a váratlan pillanatokról is szól majd – és könnyen lehet, hogy Lakatos Laci lesz az egyik legnagyobb meglepetés.
