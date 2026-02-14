50 Cent nótával készül A Nagy Duettre Lakatos Laci: „Énekelni sem tudok, de a rap még nehezebb!”

A TV2 látványos show-műsora, A Nagy Duett idén is hatalmas érdeklődés mellett tér vissza a képernyőre. Profi énekesek és zenei téren amatőr hírességek együtt lépnek majd színpadra, így a versenyben nemcsak a tehetség, hanem a szórakoztató faktor is izgalmasnak ígérkezik. A humorista Lakatos Laci Tolvai Reni oldalán vállalta a kihívást, és már most sejteni lehet, hogy produkciójuk nem mindennapi pillanatokat tartogat.

Tolvai Reni Lakatos Lacit próbálja megtanítani az éneklés csínjára-bínjára, A Nagy Duettben, kérdés mennyire sikerül neki (Fotó: Tv2)

Izgalmak A Nagy Duett előtt

A műsor idei évadában több olyan páros is színpadra lép, akik már a rajt előtt komoly esélyesnek számítanak. Norbi Jr. és partnere Lengyel Johanna a fiatalos lendületet képviselik, a Bódi tesók énekhangjára mindenki kíváncsi, míg Fekete Pákó neve garantálja a szórakoztató pillanatokat. A mezőny sokszínűsége miatt nehéz megjósolni, hogy a kimagasló énektudás vagy a látványos show és a humor viszi majd sikerre a versenyzőket. A nézők különösen kíváncsiak azokra, akik nem énekesként váltak ismertté. Lakatos Laci humoristaként már bizonyította, hogy képes megnevettetni az országot, most azonban teljesen új szerepben próbálja ki magát.

Laci szerint az éneklésnél már csak rappelni tud kevésbé, de mindent belead, hogy továbbmenjenek (Fotó: Máté Krisztián)

Irány a mélyvíz!

Tolvai Reni partnereként a világhírű 50 Cent, Candy Shop című nótájával lép színpadra először, ami egyszerre hatalmas lehetőség és komoly kihívás. A felkészülés során hamar kiderült számára, hogy a feladat nem lesz egyszerű, ugyanis rögtön a rap műfajában kell bizonyítania.

Énekelni sem tudok, de szerintem a rap még nehezebb. Bár könnyűnek hangzik, de nagyon nem az. De a kihívásokat szeretem, úgyhogy örültem is neki, mert ez bizony tényleg nagy feladat. Van egy pozitív sztereotípia, hogy nekem biztos jó a ritmusérzékem. Zenész családom van, úgyhogy nagyon ciki lesz, ha véletlenül nem találom az ütemet

– mondta Lakatos Laci, majd elárulta, hogy keményen dolgozik, hogy a produkció minél jobban süljön el.

„Nagyon gyakorlok. Az biztos, hogy ha vége lesz a produkciónak, akkor úgy fogok lejönni a színpadról, hogy ennyire voltam képes és tisztességesen odaraktam magam. Ezt már most tudom garantálni. Az, hogy ez az emberekből milyen reakciót fog kiváltani, vagy mennyire értékelik, az már szubjektív, ez rájuk van bízva. De a munkát beletettem, azt nem veheti el senki” – mondta Laci, A Nagy Duett 2026 versenyzője.