A Nagy Duett: Galambos Lajos hatalmas meglepetésre készül

Nagyon izgulnak a TV2 népszerű műsorának sztárpárjai, hiszen ma este már az első élő show lesz. A Nagy Duett Galambos Lajos szerint hatalmas kihívás, de partnerével mindent megtesznek, hogy elkápráztassák a műsor zsűrijét és nézőit.

A Nagy Duett szereplői közól Galambos Lajos párja Stana Alexandra lesz (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Még telefonon is próbál A Nagy Duett műsorra Galambos Lajcsi

Izgalmas estére számíthatnak a televíziónézők, nyolcadik évaddal elrajtol a TV2 népszerű műsora. A Nagy Duett 2026-ban sem hagyja szórakozás nélkül a nézőket, 9 páros és egy trió robbantja be az első élő show-t és Ana María Orozco személyében egy világsztár is helyet foglal a zsűriben, aki csütörtökön érkezett hazánkba. Az biztos, Galambos Lajcsi és Stana Alexandra nagyon komolyan veszik a felkészülést.

„Tényleg mind a kettőnk nevében mondhatom, hogy egész héten csak erre koncentráltunk, nem lazsáltunk egy percet sem, mert nagy a tét” – árulta el a szingli trombitaművész a Borsnak.

Maximalisták vagyunk mind a ketten, ha éppen nem a próbateremben voltunk, akkor telefonon is próbáltunk. Nagyon jól működünk együtt, ő táncolni tanít engem, én őt énekelni, azt kell mondanom, hogy a legjobb párt kaptam, senkire nem cserélném! Mindent próbálunk a legprofibban csinálni. Szandinak jó hangja van, bízom benne, hogy ezt meg is fogja tudni mutatni, ehhez az kell, hogy ne izguljon. Mert, ha izgul, bizonytalanná válik, én igyekszem majd építeni az önbizalmát, amennyire csak lehet, mert egyébként nagyon ügyes lány!

A Nagy Duett óriási kihívás Galambos Lajcsi számára (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Lajcsi meglepetésre készül

A Dáridó atyja azt is elárulta, hogy Alexandrának nagyon ütős lesz a megjelenése az első élő adásban.

„Nagyon csinos lesz, én már láttam a ruháját, nagyon extra lesz! És azt is elárulom, hogy nagy meglepetésre készülök. A stúdióban ott lesz velem két gyermekem, Bogi és István, ők is nagyon szurkolnak nekem, nekünk!”