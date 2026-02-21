Gyerekeiről vallott az Esmeralda sztárja: „Az idősebb fiam Down-szindrómás”

A Nagy Duett 8. évadának vendégzsűritagjaként a 10 éves Izaura TV meghívására érkezett Magyarországra Leticia Calderón, az Esmeralda sorozat főszereplője. A színésznő persze nem egyedül utazott hazánkba, hanem két fiát is magával hozta, akik természetesen a legfontosabbak az életében, és először tartottak vele hasonló útra. A világsztár most a Borsnak mesélt az anyaság és a munka közötti egyensúlyról.

Az Esmeralda színésznője, Leticia Calderón Budapestre érkezett, hogy A Nagy Duett vendégzsűrijeként szórakoztassa a nézőket vasárnap (Fotó: TV2)

Vasárnap folytatódik A Nagy Duett 2026-os évada, ahol Ana María Orozcó után egy újabb világsztárt is láthatnak a nézők. Leticia Calderón Esmeraldaként vált különösen ismertté hazánkban, de persze a telenovella mellett rengeteg másik sorozatban is játszott, és játszik mai napig, ami persze rengeteg munkával jár. Ez anyaként különösen sok szervezéssel jár, de Leticia Calderón fiaiért bármit megtenne.

Amikor kicsik voltak a gyerekeim egy időre abbahagytam a munkát, hogy velük lehessek. Az idősebb fiam Down-szindrómás, és ő az első a családban, így nekem is rengeteget kellett tanulnom arról, hogy hogyan tudom őt segíteni és tanítani, de persze mindkettőjükre sok időt szántam

„Később természetesen visszamentem dolgozni, de akkor is szem előtt tartottam, hogy mellettük tudjak lenni, amikor szükségük van rám. Emellett nyilván én is szeretném, hogy részt vehessek az életükben, ezért a közös étkezésekre, és arra, hogy segítsek a feladataikban, mindig nagy hangsúlyt fektetek. És persze ha el is megyek dolgozni, mindig hazamegyek utána, különösen, hogy nem telhet el úgy este, hogy nem adok nekik jó éjt puszit” – vallotta be mosolyogva.

Leticia Calderón gyerekeivel együtt érkezett hazánkba, a színésznőnek nagyon fontos, hogy minél több minőségi időt töltsenek együtt (Fotó: Gáll Regina / Bors)

A Nagy Duett zsűritagjának fia is egy igazi tehetség

Bár elmondása szerint ő maga nem ért az énekléshez, csak a színészethez, de úgy tűnik, a fiai örökölték a művészi vénát. Sőt, talán a hallásunknak is jót tenne, ha valamelyik versenyző duó helyett ők lépnének fel A Nagy Duett második adásában.

Nem éneklek, kizárt. A színészethez értek, és azt gondolom, hogy mindenki maradjon annál, amiben jó. De a fiaim nagyon szeretnek énekelni, és nagyon szép hangjuk is van. A kisebbik különösen tehetséges, még órákat is vesz, hogy egyre jobb legyen. Ő még az operákat is imádja, egészen hihetetlen, ahogy operát énekel

