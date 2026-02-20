Exkluzív! Megszólalt az Esmeralda sztárja: kiderült, kell-e félnie A Nagy Duett versenyzőinek

Az Esmeralda sorozat főszereplője, a címadó karaktert megformáló Leticia Calderón Magyarországra érkezett, hogy vasárnap, A Nagy Duett második adásában vendégzsűriként segítse az ítészek négyesfogatát. A gyönyörű színésznő most a Borsnak adott exkluzív interjút, ahol nemcsak arról mesélt, hogy mit szólt a felkéréshez, hanem azt is leleplezte, hogy ő maga hogy áll az énekléssel. Sőt, azt a kérdést is megválaszolta, hogy van-e oka A Nagy Duett párjainak a félelemre.

Az Esmeralda főszereplője, Leticia Calderón A Nagy Duett vendégzsűrijeként érkezett Magyarországra (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Leticia Calderón Esmeraldaként vált ismertté hazánkban, hiszen az azonos című telenovella főszereplőjét alakította. A színésznőt azóta is sokan szeretik Magyarországon, így rengeteg rajongó várja, hogy láthassa A Nagy Duett vendégzsűritagjaként. Ennek kapcsán pedig kiderült, Leticia mit szólt a felkéréshez.

„Nagyon lelkes voltam, amikor megkerestek, mert nagyon jól esik, hogy ennyi év után is ennyire szeretnek, és még ma is ismerik az Esmeraldát. Ráadásul most kétszer akkora az örömöm, mert a fiaim is elkísértek, akik korábban még sosem tartottak velem, így különösen izgalmas ez az utazás” – kezdte a Borsnak.

Mivel a műsor miatt érkeztem, így a programunk nyilván ekörül fog forogni. Bejárjuk a stúdiót, megnézzük a próbát, megismerjük a versenyzőket, a zsűrit, amit persze már nagyon várok. Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehetek ebben, de azért remélem arra is lesz időnk, hogy egy kicsit megismerjük a várost, mert szerintem csodálatos, és a fiaim is szeretnének minél több mindent látni

– árulta el a színésznő.

Leticia Calderón fiaival jött Budapestre, együtt járják be a TV2 stúdióját is (Fotó: Gáll Regina / Bors)

A Nagy Duett zsűritagja szigorú lesz?

Leticia Calderón azt is elárulta, hogy a műsorban, hogyan fogja majd értékelni a produkciókat, aminek kapcsán azt is bevallotta, hogy ő maga igencsak távol áll az énekléstől.

„Nagyon sok gonosz szereplőt játszottam már karrierem során, így még egyelőre nem döntöttem el, hogy zsűriként jó leszek vagy rossz. De azt mindig nagyon értékelem, ha valaki kiáll a színpadra, mert tudom, hogy az mekkora kihívás, hiszen én magam is, 40 év szakmai múlttal a hátam mögött, még mindig izgulok egy kicsit mielőtt színpadra lépek. A szigorúságot pedig majd a helyzet eldönti” – árulta el mosolyogva a színésznő.

Én viszont biztos nem énekelnék, kizárt, hogy elvállalnék egy ilyen műsort. Véleményem szerint a suszter maradjon a kaptafánál, tehát én színész vagyok, ehhez értek, és nem is próbálkoznék mással, mert nem hiszem, hogy menne

– tette még hozzá viccelődve.