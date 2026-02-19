Gesztesi Panka leleplezte Liptai Claudiát: ezt tette, mielőtt színpadra lépett

Gesztesi Panka nagy erővel robbant be Kovács Áron oldalán A Nagy Duett nemrég indult 8. évadában. Gesztesi Károly és Liptai Claudia 19 éves lánya először mutatkozott be televíziós műsorban igazán, ráadásul rögtön egy olyanban, ahol énekelnie kellett. Ez azonban annyira jól sikerült, hogy mentorával rögtön adásgyőztesként zárták az első élő show-t. Panka elárulta: habár ez nagyon jól esett nekik, ez extra nyomást helyez rájuk. De azt is bevallotta, volt egy pillanata az adásnak, amikor rendkívül meghatódott.

Gesztesi Panka és Kovács Áron tarolt A Nagy Duett 2026-os évadának első adásában Fotó: Szabolcs László

Panka kiemelte, a színpadra lépés előtt nagyon izgult még úgy is, hogy édesanyja előtte a színfalak mögött próbálta nyugtatni. Közölte vele: minden rendben lesz, csak engedje el magát, és legyen önmaga.

Én lehetletlennek gondoltam, hogy ez így meg fog történni, hogy ennyire el tudom engedni magam

- árulta el a fiatal egyetemista, aki azok után jött rá, hogy valóban minden jó lesz, miután Áron elkezdett énekelni. Attól félt ugyanis, hogy az izgalom el fogja nyomni őt.

Jobban sikerült, mint amire számítottunk

- jegyezte meg, amivel mentora is egyetértett:

Nem tudott volna jobb lenni, a maximumot nyújtottok. A hibákkal együtt, meg mindennel együtt. Ez az egész aznap nem tudott volna jobban sikerülni

- közölte Kovács Áron, kiemelve, hogy habár a nézők nem tudják, minden egyes produkció előtt megfeszített tempó és felkészülés van. Arról nem is beszélve, hogy A Nagy Duett közben rengeteg más dolguk is van még: Panka egyetemre jár, míg neki munkái vannak. Épp ezért a cél csupán ez: az adott pillanatban, aznap este a legtöbbet kihozni saját magukból.

Gesztesi Panka elárulta: egy pontot elöntötték őt az érzelemek