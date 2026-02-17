A Nagy Duett: Gesztesi Panka elárulta, valóban kirepül-e édesanyja, Liptai Claudia szárnyai alól

Gesztesi Panka és Kovács Áron is bemutatkoztak tegnap A Nagy Duett 8. évadában, ahol hatalmas sikert arattak Bruno Mars Runaway Baby című dalával. A páros produkcióját azonban nem csak ők ketten, hanem a fiatal modell édesanyja, Liptai Claudia is hatalmas izgalommal és félelemmel várta. Mint kiderült, A Nagy Duett műsorvezetője számára ez egy olyan soha vissza nem térő pillanat volt, ami azt is jelentette, hogy a kislánya kirepült a fészekből. Vagy mégsem?

Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya, Panka hatalmas sikerrel debütált A Nagy Duett 2026-os évadában (Fotó: Szabolcs László)

Liptai Claudia A Nagy Duett első adása alatt többször is hangoztatta, hogy úgy érzi, Kovács Áron és Gesztesi Panka előadása azt is jelenti, hogy a kislányából felnőtt nő lett. Gesztesi Károly lánya azonban ezt egyáltalán nem ilyen komolyan élte meg.

Nagyon jól éreztem magam a színpadon, szóval majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Most sokat épült ezáltal az önbizalmam az biztos, de izgulni még természetesen fogok jövő héten is. Nagyon jól érzem magam ebben egyébként, bár ez a kirepülés dolog, amit anya mondott, szerintem csak anyai szemmel tűnik így, én azt gondolom, hogy itt most nem erről van szó

– árulta el mosolyogva.

„Igen, egyelőre még a drága mamán keresztül vezet az út Pankához, bár én már leszerződtettem, ezt csak úgy megjegyzem, ha bárkinek terve lenne vele a későbbiekben” – tette hozzá viccelődve Panka duettpartnere.

Gesztesi Panka Kovács Áron mellett szinte ragyogott a színpadon, úgy tűnik egy igazi tehetségre derült fény A Nagy Duett új évadában (Fotó: Szabolcs László)

A Nagy Duett szereplőit váratlanul érte a győzelem

Bár a nézők közül talán senki sem lepődött meg, hogy Kovács Áron és Gesztesi Panka zsebelték be az adásgyőzelmet, a fiatal modell egyáltalán nem számított erre, sőt a többieket látva még mestere is elbizonytalanodott.

„Azt hiszem mindketten izgultunk, én legalábbis biztosan, és nem is számítottam rá, hogy ilyen nagy sikerünk lesz. De persze ez egy nagyon pozitív meglepetés volt” – mondta szerényen Panka.

Amikor Pankát először meghallottam énekelni, akkor nagyon magabiztos lettem, hogy itt van egy csiszolatlan gyémánt és milyen könnyű dolgom lesz vele. Aztán amikor elkezdődött a műsor, és hallottam a többieket, hogy milyen jók, akkor rájöttem, hogy azért ez mégsem lesz egy fáklyás menet. Úgyhogy őszintén én azt hittem, hogy sokkal nagyobb különbséggel fogunk kiemelkedni, de nagyon erős a mezőny, és így nyerni egy igazi ajándék

– vallotta be Kovács Áron.