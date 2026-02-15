Leleplezte A Nagy Duett titkát Lékai-Kiss Ramóna: "Nem az a cél..."

Hamarosan indul A Nagy Duett új évada, amelyben ismert párosok mérik össze énekhangjukat és színpadi jelenlétüket. A mezőny idén is sokszínű, színpadra lép többek között Tolvai Reni és Lakatos Laci, Curtis és Barnai Judie, vagy éppen Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi is. A produkciókban a humor, a váratlan pillanatok és az érzelmes előadások egyaránt fontos szerepet kapnak. Lékai-Kiss Ramóna viszont egészen új szerepben tér vissza.
Lékai-Kiss Ramóna számára nem ismeretlen a zsűrizés, de ez most egy egészen izgalmas feladat lesz, ugyanis a tavalyi győztesként tér vissza A Nagy Duett 2026 zsűripultjába.
Nagyon várom, őszintén. Rendkívül izgalmas ez a formátum, azáltal hogy nemcsak tapasztalt énekesek lépnek színpadra, hanem olyanok is, akik teljesen más területen bizonyítottak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az idei évadban milyen vicces szituációk születnek, mert A Nagy Duettnek elengedhetetlen része a humor, miközben rengeteg munka és felkészülés is kell egy produkcióhoz. Ezt saját tapasztalatból tudom
– mondta.
Ramóna szerint a műsor egyik legfontosabb eleme az összhatás, nem csupán a tiszta éneklés.
Felidézte, hogy korábban komoly vitákat váltott ki, amikor egy-egy produkció maximális pontszámot kapott.
Ott volt például Aurelio, aki elsősorban nem az énektudásáról híres, mégis volt, hogy maximális pontszámot kapott, ami persze adott esetben nem mindenkinek tetszett. De itt a szórakoztató faktor, ami igazán a lényeg. Ez a műsor nagyon összetett, és lehet szó sírásról, nevetésről vagy megható pillanatokról – az a fontos, hogy megérintse a nézőt. Nem az a cél, hogy tökéletesen utánozd az eredeti előadót, mint a Sztárban Sztárban, hanem hogy a dalt a saját történetedre formáld, és hozd ki magadból és a párodból a maximumot, és ezzel nyerjétek meg a nézőket”
– magyarázta.
Bár lehet, hogy a zsűrit korábban érte kritika a pontozás miatt, de Ramóna szerint a stúdióban egészen különböző hatás éri az embert, mint a televízió előtt ülve.
„Otthonról nézni egy műsort teljesen más, mint a stúdióban átélni. Amit a képernyő mutat, nem ugyanaz, mint amit az élő show ad. Ezért gondolkodhat másképp a zsűri, mint a nézők. De ahány ember, annyiféle élmény” – mondta.
Rami elárulta, szerinte zsűritagként nemcsak a hangokat figyeli majd, hanem azt is, mennyi energiát tesznek bele a versenyzők a produkciókba.
A fejlődés kulcsszó. Ha valaki az első adást követően hétről hétre látványosan jobb lesz, az számomra nagyon becsülendő, mert igenis lehet fejlődni ennyi idő alatt is. A befektetett munka a lényeg, ezt a saját bőrömön tapasztaltam. Lehet, hogy valaki hibázik egy adott pillanatban, mégis elvarázsol az egész produkció – ilyenkor nem a hibát nézem, hanem azt, mennyire tetszett összességében az előadás. Versenyzőként sem érintett rosszul, amikor Nótár Mary és Aurelio ugyanúgy negyven pontot kapott, mint Bence és én, mert pontosan láttam, hogy ugyanannyi munkát tettek bele, mint mi
– mondta.
Bár sok versenyzőt személyesen is ismer, nincs titkos favoritja, mindenkinek drukkol.
Nagyon sok barátom és ismerősöm van a versenyzők között, mindenkit egyformán várok. Nem lenne fair bárkit kiemelni így előre, főként hogy még nem is láttam és hallottam őket a színpadon, illetve semmiképp nem szeretném befolyásolni a nézőket. A sajtótájékoztatón, amikor sorra jöttek fel a párosok, egyre izgatottabb lettem, mert mindegyikük felkeltette a kíváncsiságom. Alig várom, hogy kiderüljön, milyen dalokkal készültek, és milyen hangjuk van, vagy éppen nincs, és hogy milyen extra izgalmakkal lepnek meg minket
– zárta gondolatait Lékai-Kiss Ramóna.
Az idei évad talán minden eddiginél színesebbnek ígérkezik, miközben a zsűripultban ülő tavalyi győztes pontosan tudja, milyen érzés A Nagy Duett színpadán állni, ezért nem csak a versenyzők, hanem Rami is kicsit velük izgul.
