Leleplezte A Nagy Duett titkát Lékai-Kiss Ramóna: "Nem az a cél..."

Hamarosan indul A Nagy Duett új évada, amelyben ismert párosok mérik össze énekhangjukat és színpadi jelenlétüket. A mezőny idén is sokszínű, színpadra lép többek között Tolvai Reni és Lakatos Laci, Curtis és Barnai Judie, vagy éppen Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi is. A produkciókban a humor, a váratlan pillanatok és az érzelmes előadások egyaránt fontos szerepet kapnak. Lékai-Kiss Ramóna viszont egészen új szerepben tér vissza.

Lékai-Kiss Rami szerint A Nagy Duettben nemcsak a hangok döntenek, a humorral, szórakoztatással is nagy sikereket lehet elérni (Fotó: Máté Krisztián)

Kiss Rami A Nagy Duett győzteseként tér vissza

Lékai-Kiss Ramóna számára nem ismeretlen a zsűrizés, de ez most egy egészen izgalmas feladat lesz, ugyanis a tavalyi győztesként tér vissza A Nagy Duett 2026 zsűripultjába.

Nagyon várom, őszintén. Rendkívül izgalmas ez a formátum, azáltal hogy nemcsak tapasztalt énekesek lépnek színpadra, hanem olyanok is, akik teljesen más területen bizonyítottak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az idei évadban milyen vicces szituációk születnek, mert A Nagy Duettnek elengedhetetlen része a humor, miközben rengeteg munka és felkészülés is kell egy produkcióhoz. Ezt saját tapasztalatból tudom

– mondta.

Ramóna szerint a műsor egyik legfontosabb eleme az összhatás, nem csupán a tiszta éneklés.

Felidézte, hogy korábban komoly vitákat váltott ki, amikor egy-egy produkció maximális pontszámot kapott.

Ott volt például Aurelio, aki elsősorban nem az énektudásáról híres, mégis volt, hogy maximális pontszámot kapott, ami persze adott esetben nem mindenkinek tetszett. De itt a szórakoztató faktor, ami igazán a lényeg. Ez a műsor nagyon összetett, és lehet szó sírásról, nevetésről vagy megható pillanatokról – az a fontos, hogy megérintse a nézőt. Nem az a cél, hogy tökéletesen utánozd az eredeti előadót, mint a Sztárban Sztárban, hanem hogy a dalt a saját történetedre formáld, és hozd ki magadból és a párodból a maximumot, és ezzel nyerjétek meg a nézőket”

– magyarázta.

A Nagy Duett új évadának rendkívül izgalmas a mezőnye, a nézők izgatottan várják, hogy ki tud, vagy éppen nagyon nem tud énekelni (Fotó: Máté Krisztián)

Bár lehet, hogy a zsűrit korábban érte kritika a pontozás miatt, de Ramóna szerint a stúdióban egészen különböző hatás éri az embert, mint a televízió előtt ülve.

„Otthonról nézni egy műsort teljesen más, mint a stúdióban átélni. Amit a képernyő mutat, nem ugyanaz, mint amit az élő show ad. Ezért gondolkodhat másképp a zsűri, mint a nézők. De ahány ember, annyiféle élmény” – mondta.