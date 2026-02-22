Az Esmeralda sztárja elérzékenyült: ezt gondolja a szemműtétjére szervezett gyűjtésről

A Nagy Duett 8. évadának második vendégzsűritagja Leticia Calderón lesz, aki közel 30 évvel ezelőtt az Esmeralda főszereplőjét alakította. A fiatal látássérült lány története természetesen hazánkba is eljutott és hatalmas népszerűségnek örvendett, olyannyira hogy sokan azt hitték az Esmeralda sorozat egy valós történet és mindenképpen segíteni akartak a nehéz sorsú fiatal lányon. Ennek érdekében még pénzgyűjtést is szerveztek, hogy a befolyt összegből Esmeralda szemműtétet csináltathasson. Persze végül erre nem került sor, hiszen Leticia Calderón látása teljesen egészséges, de a hír hozzá is eljutott, amire most, hogy a 10 éves Izaura TV meghívására idelátogatott, reagált is.
Az Esmeralda Leticia Calderónja A Nagy Duett vendégzsűritagjaként jött hazánkba, de a műsor előtt egy közönségtalálkozó keretein belül üdvözölte rajongóit is. A Borsnak adott interjújában pedig azt is elmesélte, hogy mit gondol magyarokról.
Természetesen hallottam a pénzgyűjtésről, és nagyon meghatott ez a történet. Számomra ez azt jelenti, hogy sikerült úgy alakítanom a karakteremet, hogy az elérjen az emberek szívéig. Sőt, még azt is hallottam, hogy pénz mellett a sorozatbeli gyerekemnek is gyűjtöttek ruhákat, ami megint csak azt bizonyítja, hogy az itteni embereknek hatalmas szíve van
– fogalmazta meg mosolyogva lapunknak Leticia Calderón.
Leticia Calderón filmjei és sorozatai során többször alakított már negatív karaktert, így külön öröm számára, hogy ennyire szeretik őt a világ legkülönfélébb pontjain. Most a Borson keresztül köszönetet is mondott a fogadtatásért.
„Úgy érzem, annak ellenére, hogy mások a szokásaink, a hagyományaink, és más nyelvet beszélünk, az érzéseink ugyanolyanok, és ezeken keresztül mindig tudunk kapcsolódni egymással, érkezzünk bárhonnan. Emellett nagyon hálás vagyok a magyaroknak, hogy ilyen hatalmas szeretettel fordulnak felém, és még ennyi év után sem felejtettek el, hanem várták, hogy idejöjjek. Szívmelengető a világ másik felén ilyen kedvességgel találkozni” – hálálkodott a színésznő, akit ma este 18:55-től láthatnak a TV2 képernyőjén, A Nagy Duett második adásában.
