Nagy Duett: „Extrém módon fájdalmas volt!” - A Bódi tesók kiborultak a zsűri kritikája után

A Nagy Duett 8. évadában rendhagyó módon egy trió is versenyez. Ők nem mások, mint Péterffy Lili Lelle és a Bódi tesók, azaz Bódi Hunor és Bódi Megyer. A srácok sokaknak az Ázsia Expressz 2025-ös évadából lehetnek ismerősek, amit meg is nyertek, így ide is hatalmas ambíciókkal érkeztek. Aztán jött a hidegzuhany. A Nagy Duett zsűrije nem volt épp jó véleménnyel az első produkciójukról, ahogy a fiúk viselkedéséről sem, és ez igencsak kedvüket szegte. Péterffy Lilinek azonban még így is sikerült lelket önteni beléjük, most el is árulta hogyan.

A Bódi tesók Péterffy Lili Lelle oldalán versenyeznek A Nagy Duett 2026-os évadában (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár egykori versenyzőjeként a Bódi ikrek duettpartnere már hozzászokott ahhoz, hogy olykor a zsűri igencsak kemény kritikával illet egy-egy versenyzőt, de a fiúk még sosem voltak ilyen helyzetben azelőtt. Így a vasárnapi produkció után igen nehézkesen indult az eheti felkészülés.

A srácoknak ez most extrém módon fájdalmas volt szerintem. Életükben először állnak így színpadon, először énekeltek és nagyon sajnáltam, hogy így leszólták őket. Nyilván ebben a versenyben nagyon fontos a zsűri véleménye is, de azt gondolom, hogy sok mindent nem láttak a színfalak mögül, ahol elképesztően szorgalmasak

– kezdte Lelle.

„Egyébként nagyon alázatosak, csak még talán nem volt alkalma a zsűrinek ezt az oldalukat is megismerni. Szóval most a hét elején beletelt egy pár hegyi beszédbe, hogy visszajöjjön a kedvük, meg a lelkesedésük” – vallotta be.

A Nagy Duett szereplői között most először versenyez egy trió, de Bódi Hunor és Megyer nem adják alább a győzelemnél (Fotó: Máté Kriszitán/ Bors)

A Nagy Duett sztárja anyatigrisként védi a fiúkat

Míg a srácok elszontyolodtak, addig Lilinek a harcias énje került előtérbe a múlt heti nehézségek miatt.

Belőlem azt hozta ki ez a helyzet, hogy felébredt az erőm, mint egy anyatigrisnek, hogy csak azért is megyünk tovább, és csak azért is visszahozom a kedvüket, amivel elkezdték ezt a versenyt. Szerencsére most egy olyan produkcióra készülünk, amiben jól meg tudjuk mutatni az energikus oldalunkat, hiszen a fiúk óriási lángon égnek, és szerintem ez jó alkalom lesz arra, hogy igazán megérkezzünk, berobbanjunk, és megmutassuk, hogy igenis van helyünk ezen a színpadon

– jelentette ki határozottan az énekesnő.