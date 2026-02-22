Nagy Duett: „Extrém módon fájdalmas volt!” - A Bódi tesók kiborultak a zsűri kritikája után

A Nagy Duett 8. évadában rendhagyó módon egy trió is versenyez. Ők nem mások, mint Péterffy Lili Lelle és a Bódi tesók, azaz Bódi Hunor és Bódi Megyer. A srácok sokaknak az Ázsia Expressz 2025-ös évadából lehetnek ismerősek, amit meg is nyertek, így ide is hatalmas ambíciókkal érkeztek. Aztán jött a hidegzuhany. A Nagy Duett zsűrije nem volt épp jó véleménnyel az első produkciójukról, ahogy a fiúk viselkedéséről sem, és ez igencsak kedvüket szegte. Péterffy Lilinek azonban még így is sikerült lelket önteni beléjük, most el is árulta hogyan.
A Sztárban Sztár egykori versenyzőjeként a Bódi ikrek duettpartnere már hozzászokott ahhoz, hogy olykor a zsűri igencsak kemény kritikával illet egy-egy versenyzőt, de a fiúk még sosem voltak ilyen helyzetben azelőtt. Így a vasárnapi produkció után igen nehézkesen indult az eheti felkészülés.
A srácoknak ez most extrém módon fájdalmas volt szerintem. Életükben először állnak így színpadon, először énekeltek és nagyon sajnáltam, hogy így leszólták őket. Nyilván ebben a versenyben nagyon fontos a zsűri véleménye is, de azt gondolom, hogy sok mindent nem láttak a színfalak mögül, ahol elképesztően szorgalmasak
– kezdte Lelle.
„Egyébként nagyon alázatosak, csak még talán nem volt alkalma a zsűrinek ezt az oldalukat is megismerni. Szóval most a hét elején beletelt egy pár hegyi beszédbe, hogy visszajöjjön a kedvük, meg a lelkesedésük” – vallotta be.
Míg a srácok elszontyolodtak, addig Lilinek a harcias énje került előtérbe a múlt heti nehézségek miatt.
Belőlem azt hozta ki ez a helyzet, hogy felébredt az erőm, mint egy anyatigrisnek, hogy csak azért is megyünk tovább, és csak azért is visszahozom a kedvüket, amivel elkezdték ezt a versenyt. Szerencsére most egy olyan produkcióra készülünk, amiben jól meg tudjuk mutatni az energikus oldalunkat, hiszen a fiúk óriási lángon égnek, és szerintem ez jó alkalom lesz arra, hogy igazán megérkezzünk, berobbanjunk, és megmutassuk, hogy igenis van helyünk ezen a színpadon
– jelentette ki határozottan az énekesnő.
„Csodát persze nem lehet várni, és nem is kell. De nem lehet úgy állni a fiúkhoz, mint akik egész életükben ezt csinálták, nem kell, hogy tökéletesek legyenek, viszont én látom a folyamatos fejlődést, és szerintem ez a fontos” – tette még hozzá.
