HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nagy Duett: „Extrém módon fájdalmas volt!” - A Bódi tesók kiborultak a zsűri kritikája után

A Nagy Duett
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 09:30
Péterffy Lilizsűri
A Bódi tesók és Péterffy Lili Lelle igen csúfos vereséget szenvedtek a múlt heti adásban, ugyanis a zsűri szinte darabokra szedte az ikreket. De A Nagy Duett triója nem adja ilyen könnyen magát, ugyanis bár a fiúk már úgy érezték, bedobják a törülközőt, mesterüknek sikerült feltüzelni őket.
Niki
A szerző cikkei

A Nagy Duett 8. évadában rendhagyó módon egy trió is versenyez. Ők nem mások, mint Péterffy Lili Lelle és a Bódi tesók, azaz Bódi Hunor és Bódi Megyer. A srácok sokaknak az Ázsia Expressz 2025-ös évadából lehetnek ismerősek, amit meg is nyertek, így ide is hatalmas ambíciókkal érkeztek. Aztán jött a hidegzuhany. A Nagy Duett zsűrije nem volt épp jó véleménnyel az első produkciójukról, ahogy a fiúk viselkedéséről sem, és ez igencsak kedvüket szegte. Péterffy Lilinek azonban még így is sikerült lelket önteni beléjük, most el is árulta hogyan.

293A9430 Péterffy Lili Lelle, Bódi tesók Nagy Duett
A Bódi tesók Péterffy Lili Lelle oldalán versenyeznek A Nagy Duett 2026-os évadában (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár egykori versenyzőjeként a Bódi ikrek duettpartnere már hozzászokott ahhoz, hogy olykor a zsűri igencsak kemény kritikával illet egy-egy versenyzőt, de a fiúk még sosem voltak ilyen helyzetben azelőtt. Így a vasárnapi produkció után igen nehézkesen indult az eheti felkészülés.

A srácoknak ez most extrém módon fájdalmas volt szerintem. Életükben először állnak így színpadon, először énekeltek és nagyon sajnáltam, hogy így leszólták őket. Nyilván ebben a versenyben nagyon fontos a zsűri véleménye is, de azt gondolom, hogy sok mindent nem láttak a színfalak mögül, ahol elképesztően szorgalmasak

 – kezdte Lelle.

„Egyébként nagyon alázatosak, csak még talán nem volt alkalma a zsűrinek ezt az oldalukat is megismerni. Szóval most a hét elején beletelt egy pár hegyi beszédbe, hogy visszajöjjön a kedvük, meg a lelkesedésük” – vallotta be.

2026.01.26.Nagy Duett sajtótájékoztató
A Nagy Duett szereplői között most először versenyez egy trió, de Bódi Hunor és Megyer nem adják alább a győzelemnél (Fotó: Máté Kriszitán/ Bors)

A Nagy Duett sztárja anyatigrisként védi a fiúkat

Míg a srácok elszontyolodtak, addig Lilinek a harcias énje került előtérbe a múlt heti nehézségek miatt.

Belőlem azt hozta ki ez a helyzet, hogy felébredt az erőm, mint egy anyatigrisnek, hogy csak azért is megyünk tovább, és csak azért is visszahozom a kedvüket, amivel elkezdték ezt a versenyt. Szerencsére most egy olyan produkcióra készülünk, amiben jól meg tudjuk mutatni az energikus oldalunkat, hiszen a fiúk óriási lángon égnek, és szerintem ez jó alkalom lesz arra, hogy igazán megérkezzünk, berobbanjunk, és megmutassuk, hogy igenis van helyünk ezen a színpadon 

– jelentette ki határozottan az énekesnő.

„Csodát persze nem lehet várni, és nem is kell. De nem lehet úgy állni a fiúkhoz, mint akik egész életükben ezt csinálták, nem kell, hogy tökéletesek legyenek, viszont én látom a folyamatos fejlődést, és szerintem ez a fontos” – tette még hozzá.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu