Végre kiderült: ez lesz A Nagy Duett következő adásában

Aranyhajtól a szerelemdoktorig ismét színes palettával készülnek majd A Nagy Duett énekesei és zenei téren amatőr párjaik. Curtis és Barnai Judie a múlt heti őrület után egy visszafogottabb oldalukat mutatják meg a Quimby Most múlik pontosan című slágerében. A veszélyzónából megmenekülő Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás újult erővel viszi majd színpadra Lou Bega Just a Gigolo-ját, míg Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó az UFO ikonikus szerzeményével, a Szerelmdoktorral nyújtanak majd gyógyírt a nézőknek. Kovács Áron és Gesztesi Panka az első siker után Billy Idol és Miley Cyrus közösével emelik a tétet: a Rebell Yell-t adják majd elő. Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. Kris Krossként rappelik majd át az estét a Jumpban. Peter Srámek és Gáspár Bea egy magyar klasszikust, a Micsoda nő ez a férfit adják elő a B2B és Oroszlán Szonja kettősét megidézve. Péterffy Lili Lelle és a Bódi tesók a Queen és a Five közös dalában, a We will rock you-ban zúznak majd. Tolvai Reni és Lakatos Laci a Ketchup Songgal egy egészen új stílusban bizonyíthatnak, Vastag Csaba és Domján Evelin pedig a mesék birodalmába repít majd mindenkit az Aranyhaj egyik betétdalával.

A Nagy Duett sajtótájékoztató

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Ana Maria Orozco után ismét öttagúra bővül A Nagy Duett zsűrije, hiszen a tíz éves Izaura TV meghívására hazánkba érkezik a 2000-es évek rajongott sorozatsztárja, az Esmeralda megformálója, Leticia Calderón is, aki A Nagy Duett ítészeként osztja majd a pontokat.

A Nagy Duett második élő adás – február 22-én 18:55-től a TV2 műsorán!