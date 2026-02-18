Magyarországra jön Esmeralda! Itt van minden, amit Leticia Calderón-ról tudni lehet

Leticia Calderón már gyerekkorában arról álmodott, hogy színésznő lesz, erről pedig nem is volt hajlandó letenni, ameddig meg nem valósította. Tizennégyévesen kezdett színészettel foglalkozni, a világsiker azonban még váratott magára.
A mexikói származású színésznő pályafutása során Leticia a latin-amerikai telenovellák egyik legismertebb arcává vált, miközben neve az egyik legikonikusabb szereppel, Esmeraldával fonódott össze. Az 1997-ben debütált telenovellában egy vak, szelíd és szeretetteljes lányt alakít, akit születésekor elcseréltek egy gazdag család gyermekével, és így ő szegény családban nő fel. A történet pikantériája természetesen az, hogy az elcserélt gyerekek sorsa felnőtt korukra összefonódik, amikor ugyanis találkoznak, azonnal egymásba szeretnek, és bár rengeteg viszontagságon kell keresztül menniük, a szerelmük erősebbnek bizonyul mindennél, így végül a jó elnyeri méltó jutalmát alapon, Esmeralda és José Armando egymáséi lesznek.
A 137 epizódos melodrámai történet világszerte akkora sikert aratott, mint korábban Isaura, akinek még gyűjtést is szerveztek a felszabadítására. Ugyanígy Esmeralda szemműtétjére is komolyabb összegekkel szálltak be a rajongók, bár hogy ezeknek a gyűjtéseknek mi lett az eredménye és hová került végül, az nyilván sosem derült ki. Az Esmeralda óriási sikerének köszönhetően Leticia Calderón, - aki a való életben természetesen nem vak - továbbra is főszerepeket kapott számos mexikói szappanoperában.
A 2000-es évek elején aztán egy időre visszavonult a színészkedéstől, hogy több időt tölthessen családjával. Első férje Marcos López volt, akitől aztán elvált, később Juan Collado-hoz ment feleségül, két közös gyermekük született. Leticia Calderón gyerekei mára már felnőttek, Luciano 21 éves és Down-szindrómával született, Carlo 20 éves. A színésznő rendszeresen megmutatja fiait közösségi oldalán, másfél évvel ezelőtt azzal is elbüszkélkedett, hogy Luciano lediplomázott.
Tíz évvel ezelőtt már újra forgatott, akkoriban volt is egy balesete: a Fogadjunk, hogy nem hagysz el című sorozat (A que no me dejas) forgatása során csúnyán elesett és bár próbálta az esést a kezével tompítani, megsérült az arca.
Megijedtem, mert vérzett a fülem, letört egy fogam, és csupa vér volt a szám, a nyelvem. Feküdtem, és kértem, hogy ne mozdítsanak meg, míg nem jön a mentő
Erős bejelentéssel kezdődött A Nagy Duett 2026-os évada: egy hete tudhattuk meg, hogy a műsor ötödik zsűritagja a Betty, a csúnya lány sztárja, Ana Maria Orozco lesz, nemrég pedig azt is felfedte a Tv2, hogy ezen a héten a sztárvendég nem más, mint Leticia Calderón lesz, aki most először jár hazánkban. Közel három évtizeddel az Esmeralda után a magyar közönség még mindig emlékszik a nevére és a rajongók elképesztően várják, hogy találkozzanak vele.
