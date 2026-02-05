A Nagy Duett: A Bódi tesók nem fogják szó nélkül tűrni a zsűri beszólásait

A Nagy Duett 2026-os évada február 15-én kezdődik, így a versenyzők természetesen már gőzerővel készülnek a műsorra. Köztük van a show történetének első triója is, a Bódi tesók és Péterffy Lili Lelle személyében. A srácokat tavaly az Ázsia Expressz nyerteseiként ismerhették meg a nézők, és eltökélt szándékuk, hogy idén is ők vigyék haza a trófeát. Ehhez persze a zsűrinek is lesz egy-két szava, de a fiúk már most kijelentették, ha az ítészek rajtuk élcelődnek, azt bizony nem fogják szó nélkül hagyni.

Bódi Megyer és Bódi Hunor is versenybe szállnak A Nagy Duett 8. évadában Péterffy Lili Lelle vezénylete alatt (Fotó: nanasipal / TV2)

Bódi Hunor és Bódi Megyer eddig csak az Ázsia Expresszben szerepelt képernyőn, amihez képest A Nagy Duett egy teljesen más jellegű kihívás lesz, hiszen nemcsak maguknak, de a négytagú zsűrinek is bizonyítani kell. Ráadásul Kasza Tibi, Stohl András, Lékai-Kiss Ramóna és Horváth Tamás biztosan nem fogják majd vissza magukat, amire az ikrek már előre számítanak.

„Itt vannak bőven olyan versenyzők, akik már nem először szerepelnek olyan műsorban, ahol zsűrivel szemben kell teljesíteniük, és a zsűri kritikát fogalmaz meg. Nyilván fel vagyunk készülve mindenre, és a negatív kritika egyébként annyira nem tud meghatni minket, tehát, ha azt mondják, hogy rossz volt, azt elfogadjuk, hiszen tényleg nem tudunk énekelni” – kezdte Megyer.

Inkább a stílus az, amit nem szabad, hogy magunkra vegyünk. Szeretnénk ezeket úgy értékelni, hogy tényleg egyenrangú felekként kezeljük a másikat, de biztos lesz olyan beszólás, ami túl megy egy határon, akkor az vissza fog pattanni

– folytatta.

A Bódi tesók sosem vesznek össze, még az Ázsia Expressz alatt sem ugrottak egymásnak (Fotó: TV2 / hot! magazin)

A zsűri még nem készült fel a Bódi tesókra

Bódi Megyer és Hunor azt is leszögezték, hogy bár szívesen poénkodnak, azt biztosan nem fogják hagyni, hogy a duettpartnerüket bántsa bárki is.

Ha úgy alakul, akkor biztos visszadobjuk a labdát, és ezzel szerintem nincs is baj, mi ilyenek vagyunk, és önmagunkat adjuk. De azt nem hagyjuk, hogy például Lili rosszul érezze magát egy poén miatt, hiszen most 8 hétre egy család leszünk, és ha valaki bántja a családot, akkor az minket is bánt

– jelentette ki határozottan Hunor, amire a testvére is egyetértően bólogatott.