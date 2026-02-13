Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A Nagy Duett világsztárja elárulta, mit néznek meg először férjével Budapesten

Betty, a csúnya lány
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 19:15
Ana María OrozcoA Nagy Duettzsűri
Ana María Orozco, azaz a Betty, a csúnya lány sztárja tegnap érkezett Magyarországra, ma pedig a Borsnak adott exkluzív interjút. A Nagy Duett vendégzsűritagja elárulta, bár versenyzőként sosem vállalná a műsort, ítészként szigorú lesz.
A Betty, a csúnya lány főszereplőjeként ismert Ana María Orozco Magyarországra érkezett, hogy vasárnap részt vegyen A Nagy Duett 8. évadának első adásában, ahol Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Kasza Tibi és Horváth Tomi munkáját segíti majd, a zsűriben. A kolumbiai színésznő a műsorral kapcsolatban azt is elárulta, ő bevállalná-e, hogy megmutassa az énekhangját.

2026.02.13.Interjúnap a Nagy Duett külföldi vendégzsűrijével Ana Maria Orozcoval
Ana Maria Orozco, a Betty, a csúnya lány főszereplője lesz A Nagy Duett új évadának vendégzsűrije (Fotó: MEDIAWORKS/Bors)

A Nagy Duett 2026-os évadának első vendégzsűritagja egy igazi világsztár lesz Ana María Orozco személyében. A színésznő egyenesen Kolumbiából érkezett tegnap, és elárulta, mit szól a műsorhoz.

„Nagyon örültem, amikor megkerestek a műsor miatt, mert számomra hatalmas meglepetés volt, hogy a Betty, a csúnya lány ilyen messzire eljutott. A formátumot egyébként ismerem, szóval különösen kíváncsi leszek, hogy milyen ez itt Magyarországon” – kezdte a színésznő.

Viszont én magam még a zuhany alatt se nagyon merek énekelni, annyira katasztrofális az énekhangom, úgyhogy versenyzőként semmiképp nem vállalnám ezt a versenyt. Zsűriként viszont nagyon szívesen, és bár valószínűleg egy kicsit szigorú leszek, de a munkát és a tehetséget nagyon fogom értékelni

– vallotta még be nevetve.

2026.02.13.Interjúnap a Nagy Duett külföldi vendégzsűrijével Ana Maria Orozcoval
Ana Maria Orozco kora ellenére elképesztő formában van, nem csoda, hogy sokan csak a hangja alapján ismerik fel (Fotó: MEDIAWORKS/Bors)

A Nagy Duett zsűritagját ma is felismerik az utcán

Bár Ana Maria Orozco szerepei igen sokszínűek, a legtöbben mégis Bettyként ismerik, és ugyan a valóságban a színésznő egy cseppet sem „csúnya lány”, így is megtalálják a rajongók.

„Sokszor felismernek, de nem mindig tudják azonnal, hogy pontosan ki vagyok. A legtöbben először csak bámulnak, viszont, ha meghallják a beszédhangomat, akkor azonnal rájönnek, hogy honnan is vagyok ismerős. És bár sok más szerepet is játszottam, de persze a legtöbben még mindig Bettyvel azonosítanak – mesélte.

2026.02.13.Interjúnap a Nagy Duett külföldi vendégzsűrijével Ana Maria Orozcoval
Ahogy A Nagy Duett zsűrije, úgy a világsztár sem fog kesztyűs kézzel bánni a versenyzőkkel (Fotó: MEDIAWORKS/Bors)

Ana María Orozco férjével együtt érkezett

Az is kiderült, hogy a színésznőt szerelme is elkísérte, akivel egy kis közös városnézést is terveznek, annak ellenére, hogy a program igencsak sűrű.

Nagyon örülök, hogy a férjem is itt lehet velem, mert ez már önmagában egy nagyon romantikus város, így szuper Valentin-napi program lesz a városnézés. Illetve az egyik hídon mindenképpen szeretnénk egy fotót készíteni, annyira szépek

 – árulta el Ana María.

 

