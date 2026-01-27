A Nagy Duett: Kiderült, Curtis vagy Judie viseli a nadrágot

A tavalyi nagysikerű visszatérést követően február 15-én nyolcadik szériájával rajtol a TV2 sikerműsora, amelyben ezúttal 9 páros, és egy trió is megméretteti magát a megújult zsűricsapat – Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi – és a közönség előtt. Az Ázsia Expressz 2025 szereplői közül három pár újra egymás ellen versenyez A Nagy Duett idei évadában, köztük Curtis és Judie, akik a Borsnak elárulták, ázsiai kalandjuk után már nem tudnak egymásnak meglepetést okozni.

Curtis és Judie szerint ők nagyon viccesek lesznek A Nagy Duett műsorban (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Nagy Duett: Barnai Judit mindig is J.Lo akart lenni

A már megszokott módon a profi énekesek és énekhanggal kevésbé megáldott, ismert párok bizonyíthatnak majd a vasárnap esti élő show-kban. A Nagy Duett 2026 szereplői között most két szerelmespár, Vastag Csaba és Domján Evelin valamint, Curtis és felesége, Barnai Judit is színpadra lép majd.

Én gyermekkoromban arról álmodtam, hogy J.Lo leszek, nagy színpadon, gyönyörű ruhákban táncolok majd, miközben mindenki engem néz, középpontban leszek, de sajnos a hangot nem kaptam hozzá. Tényleg borzasztó hangom van, de most legalább lehetek egy Temus J.Lo, kicsit olcsóbb változatban. Minden percét nagyon fogom élvezni, mert amúgy hiába nincs hangom, imádok énekelni. Szóval szerintem a vicces részét mi hozni fogjuk!

– kezdte nagy mosollyal lapunknak Judie.

Arra is kíváncsiak voltunk, mivel két nagyon erős személyiségről beszélünk, náluk otthon ki a nagyobb vezér.

„Otthon én vagyok a főnök, itt a műsorban viszont Atti lesz. Nyilván, ha kosárlabdázni kellene, akkor fordítva lenne, de mivel itt énekelni kell, így mindenben Attira fogok hagyatkozni, most először – árulta el Curtis felesége, majd férje vette át a szót.