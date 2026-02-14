Barnai Judie A Nagy Duett kapcsán: „Én leszek a temus J-lo!”

Nemsokára indul A Nagy Duett új évada, amely évről évre a szórakoztatásról, meglepetésekről és váratlan fordulatokról szól. A műsor különlegessége, hogy a párosoknak nemcsak énekelniük kell, hanem karaktert is kell építeniük, látványos produkciókat kell hozniuk, és gyakran teljesen új oldalukat mutatják meg. Az idei mezőny kifejezetten erősnek ígérkezik: a színpadon láthatjuk többek között Schobert Norbi Jr, és Lengyel Johannát, az energikus Gesztesi Panka és Kovács Áron párost, a mindig meglepetéseket tartogató Bódi tesókat, valamint a közönségkedvenc Fekete Pákót is. Ebben a sokszínű mezőnyben próbál majd kitűnni Curtis és felesége, Széki-Barnai Judie, akik számára ez nemcsak egy show, hanem közös kihívás is.
Hamarosan elstartol a TV2 egyik legnépszerűbb showműsora, ahol hírességek bizonyítják, hogy a színpadon nemcsak hang, hanem humor és személyiség is számít. A Nagy Duett új évadában Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit is mikrofont ragad, viszont már most tudják, nem lesz könnyű dolguk. Judit már a felkészülés elején őszintén beszélt arról, hogy nem az énekhangja lesz a legerősebb oldala. A sajtótájékoztatón szembesült azzal, hogy a többiek már javában próbálnak, ami nála is elindította a pánikgombot, de szerencsére humorral kezeli a helyzetet.
Katasztrofális a hangom, de már elkezdtünk próbálni. Amikor megtudtam a sajtótájékoztatón, hogy már mindenki gyakorol rajtunk kívül, azon ledöbbentem. Megböktem Attit, kérdeztem, hogy nem kellene esetleg nekünk is elkezdeni, mire csak annyit mondott, hogy a próba az amatőrök fegyvere. De elkezdtünk már vele foglalkozni, és a hangom az tényleg borzasztó, viszont cserébe nagyon szeretek énekelni
– mondta nevetve a Levente Klubja podcastben.
A látvány és a karakter viszont erős fegyver lehet számára, ezért már a színpadi megjelenésen is gondolkodik.
Jennifer Lopez nekem nagy ikon, bombán néz ki, nagyon jól mozog. Ezért is mondtam, hogy ilyen temus J-Lo leszek, nagyon olcsó kiadásban. Próbálom elvinni a figyelmet a hangomról, hogy mást nézzenek az emberek, és ne arra koncentráljanak, hogy milyen szörnyű a hangom
– mosolygott.
A Nagy Duett valódi showműsor, nemcsak éneklésről szól: koreográfiák, színpadi jelenlét és látványos produkciók teszik teljessé az előadásokat, ráadásul a nézők imádják a humoros párosokat is, nem csak a technikai tudást díjazzák. Judie elárulta, hogy a koreográfia legalább akkora izgalom, mint maga az éneklés.
A dalválasztásnál igyekeznek olyan irányba menni, ami mindkettőjüknek komfortos, ugyanakkor szórakoztató is.
Én mindenre nyitott vagyok. Curtisnél az angol dalok kevésbé működhetnek, de mondtam, ha például előad egy Pitbull-nótát vagy hasonlót, az szerintem neki is fog menni, abban kevés a szöveg
– mondta.
Curtis korábban a Tv2 beharangozó videójában arról beszélt, most rajta a sor, hogy támogassa feleségét a színpadon.
„Szerintem Judie úgy fogja magát érezni, mint én az Ázsia Expresszben. Ott ő vitt engem végig a döntőig, bízom benne, hogy most én fogom őt” – mondta Curtis magabiztosan.
Judit pedig pontosan tudja, mi lehet a titkos fegyvere.
Annyira jó lenne, ha tök jó hangom lenne, mert én mindenhol énekelek. De sajnos borzasztó, viszont én magabiztosan fogom előadni magam, és akkor talán elhiszik, hogy jó – nekem ez a tervem
– zárta gondolatait Barnai Judie.
