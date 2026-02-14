Barnai Judie A Nagy Duett kapcsán: „Én leszek a temus J-lo!”

Nemsokára indul A Nagy Duett új évada, amely évről évre a szórakoztatásról, meglepetésekről és váratlan fordulatokról szól. A műsor különlegessége, hogy a párosoknak nemcsak énekelniük kell, hanem karaktert is kell építeniük, látványos produkciókat kell hozniuk, és gyakran teljesen új oldalukat mutatják meg. Az idei mezőny kifejezetten erősnek ígérkezik: a színpadon láthatjuk többek között Schobert Norbi Jr, és Lengyel Johannát, az energikus Gesztesi Panka és Kovács Áron párost, a mindig meglepetéseket tartogató Bódi tesókat, valamint a közönségkedvenc Fekete Pákót is. Ebben a sokszínű mezőnyben próbál majd kitűnni Curtis és felesége, Széki-Barnai Judie, akik számára ez nemcsak egy show, hanem közös kihívás is.

Barnai Judie és Curtis nem siette el a készülést A Nagy Duett 2026-os évadára, a rapper szerint a próba az amatőrök fegyvere (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Duett izgalmai

Hamarosan elstartol a TV2 egyik legnépszerűbb showműsora, ahol hírességek bizonyítják, hogy a színpadon nemcsak hang, hanem humor és személyiség is számít. A Nagy Duett új évadában Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit is mikrofont ragad, viszont már most tudják, nem lesz könnyű dolguk. Judit már a felkészülés elején őszintén beszélt arról, hogy nem az énekhangja lesz a legerősebb oldala. A sajtótájékoztatón szembesült azzal, hogy a többiek már javában próbálnak, ami nála is elindította a pánikgombot, de szerencsére humorral kezeli a helyzetet.

A próba az amatőrök fegyvere

Katasztrofális a hangom, de már elkezdtünk próbálni. Amikor megtudtam a sajtótájékoztatón, hogy már mindenki gyakorol rajtunk kívül, azon ledöbbentem. Megböktem Attit, kérdeztem, hogy nem kellene esetleg nekünk is elkezdeni, mire csak annyit mondott, hogy a próba az amatőrök fegyvere. De elkezdtünk már vele foglalkozni, és a hangom az tényleg borzasztó, viszont cserébe nagyon szeretek énekelni

– mondta nevetve a Levente Klubja podcastben.

A látvány és a karakter viszont erős fegyver lehet számára, ezért már a színpadi megjelenésen is gondolkodik.

Jennifer Lopez nekem nagy ikon, bombán néz ki, nagyon jól mozog. Ezért is mondtam, hogy ilyen temus J-Lo leszek, nagyon olcsó kiadásban. Próbálom elvinni a figyelmet a hangomról, hogy mást nézzenek az emberek, és ne arra koncentráljanak, hogy milyen szörnyű a hangom

– mosolygott.