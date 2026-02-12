Megérkezett Magyarországra A Nagy Duett világsztárja: itt találkozhatnak vele a rajongók

Világhírű színésznővel kezdődik A Nagy Duett 8. évada február 15-én, vasárnap este, aki ezekben a percekben meg is érkezett Magyarországra. A Betty, a csúnya lány főszereplője, Ana María Orozco most landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol rajongók várták. A színésznő jókedvűen, mosolyogva érkezett, kiosztott pár autogramot és páran közös képet is csinálhattak vele. Mutatjuk is az első fotókat róla:
A Nagy Duett zsűrije, azaz Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi négyese az első adásban egy nagyon különleges vendéggel egészül ki, ugyanis Ana María Orozco, a Betty, a csúnya lány sztárja is csatlakozik hozzájuk. A kolumbiai színésznőt a legtöbben csak az ügyetlen és csúnyácska, ugyanakkor nagyon szerethető Bettyként ismerik, akinek kalandjait két évadon keresztül követhették.
Persze a valóságban a sorozatsztár cseppet sem olyan, mint amilyennek a képernyőn láthattuk, sőt Ana María Orozco kora ellenére egy igazi bombázó, hiszen 52 évesen sok fiatalabb kollégája is megirigyelhetné a szépségét. Ezt bizonyítja az is, hogy még hosszú repülőút után, Kolumbiától Budapestig, épp olyan gyönyörű, mintha csak most lépett volna ki az utcára. Erről pedig hamarosan a rajongók is megbizonyosodhatnak, méghozzá élőben.
Amellett, hogy Ana María Orozco Budapesten valószínűleg egy rövid városnézést is beiktat, A Nagy Duett első adása előtt, még a magyar rajongóira is van ideje. A „csúnya lánynak” cseppet sem nevezhető színésznő ugyanis a TV2 által egy szűk körű közönségtalálkozót tart, ahol a sorozat nézői nem csak találkozhatnak vele élőben, de a szerencsések nyertesek még közös fotót és autogramot is kérhetnek tőle.
Az eseményre február 14-én, szombaton 11 órakor kerül sor, bár a pontos helyszínt nem tette közzé a csatorna, hiszen csak azoknak van lehetősége részt venni, akiknek sikerült jegyet nyernie a TV2 vagy valamelyik résztvevő médium játékán. De a szemfülesek talán majd a fővárosban is elcsíphetik néhány percre.
A kétgyerekes anyuka, színésznő a tízéves Izaura TV meghívására látogat el hozzánk, ezt Fischer Gábor, a TV2 Csoport a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója jelentette be.
